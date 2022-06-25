Юрий Шатунов предсказал свой конец

Певец Юрий Шатунов незадолго до смерти сделал заявление. Культовый певец предвидел, что ему осталось жить недолго. Юрий Шатунов рассказал, что чувствует во время своих концертов. Сердце экс-солиста группы «Ласковый май» остановилось ночью 23 июня в подмосковной больнице. Артисту было 48 лет. За последние два месяца жизни он дал 16 концертов. Юрий снял видео, в котором попытался ответить на вопросы: как он готовится к концертам, что чувствует, выходя на сцену. «Пока переезжали из города в город, я написал стихотворение. Но выучить его я еще не успел, поэтому буду читать из экрана айпада», — пояснил Шатунов. Он назвал стихотворение «Мысли вслух». Наша редакция публикует его полностью: «Как готовлюсь к концертам я? Да никак. Я почти как дома. И на сцену уже выходя, я готов к самому плохому. Что угодно произойти может враз – не моргнешь и глазом. Но бросать всё на полпути я не буду, скажу вам сразу. Я на публику выхожу. Сам не знаю, как повернется. Песню петь начинаю – и вдруг кто-то в зале в ответ улыбнется. И как только замечу я, что счастливей становятся люди, Прет энергия из меня. Ну а дальше – пусть будет, как будет. Я пытаюсь зажечь искру и убрать элемент стеснения.А потом пролетают часы как мгновения, без преувеличения. Лишь когда я в кругу друзей, я почти что в другом измерении. Главный фактор при этом есть – человеческий язык общения. И вот так много лет подряд. Не имеет значения город. Все внимания, любви хотят. Ну а мне – каждый город дорог. Нужно главное не забывать – мы пылинки вселенской вьюги. А потом уж артисты, певцы. И должны уважать друг друга. Пролетают года, города. И об этом я не жалею. Я не зря посвятил свою жизнь этим сценам, подмосткам. Я верю. Да, наверное, мне повезло. Но везенье — всего лишь малость. И не знает никто, сколько мне до конца этих сцен осталось». Исполнителю хита «Белые розы» с трудом давались последние концерты. Во время выступления в Зеленограде 15 июня артист неоднократно прерывался, чтобы восстановить дыхание. Шатунов признался, что чувствует себя не очень хорошо. Вскоре после этого певец покинул сцену. Он вернулся через 20 минут, сказав, что ему «сделали укольчик». Затем на своем выступлении в Раменском бывший детдомовец высказал мнение, что больше никогда не посетит Испанию, в которой был дважды. Последний концерт Юрия состоялся в Подольске 20 июня. Артист плохо себя чувствовал. Принимая букеты, он пошатывался. «Мне надо отдохнуть чуть-чуть. Старость — не радость», — сказал Шатунов и присел на корточки. Кумир миллионов недавно признался на сцене, что очень любит рыбалку. Он даже попросил девушек не обижаться за то, что поставил ее выше общения с ними. Однако на последнюю свою рыбалку певец не попал. Готовясь к ней, вечером он с друзьями попил пива с раками. После этого Юрий почувствовал себя плохо, он пожаловался на боли в сердце. Медики не смогли спасти исполнителя.