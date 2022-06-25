Как избавиться от неприятного запаха изо рта утром, профилактика зловония

Неприятный запах изо рта поначалу может показаться эстетической проблемой, но часто она оказывает плохое влияние на жизнь человека. Галитоз не дает спокойно жить в личных отношениях, карьере, а также снижает самооценку. Далее мы расскажем, что делать при плохом запахе изо рта.

Из-за чего возникает плохой запах из ротовой полости

«Утренний запах изо рта — это форма неприятного запаха изо рта. Зловонный запах по утрам — это то, с чем мы все сталкиваемся в тот или иной момент, это совершенно нормально, и в большинстве случаев его можно предотвратить или немедленно вылечить», — рассказал в своем интервью Доктор Халед Касем, который является главным ортодонтом европейской ортодонтической сети Impress.

Некоторая пища может вызвать неприятный запах из ротовой полости, но она способна и уменьшить его. К примеру, это могут сделать различные йогурты. В них содержатся полезные бактерии и пробиотики, которые способствуют уменьшению зловония.

«Иногда утренний запах изо рта просто вызван плохой гигиеной полости рта. Будьте последовательны — чистите зубы зубной нитью, чтобы удалить остатки пищи, и чистите зубы не менее двух минут два раза в день. Использование зубной пасты с фтором и антибактериальной жидкости для полоскания рта — это дополнительные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта», – добавил эксперт.

Если выпить обычной воды перед сном, это тоже поможет убрать негативный запах. Она повышает выработку слюны и тем самым убирает бактерии из ротовой полости, которые вызывают его.

Ополаскиватели для ротовой полости





Любая чистка зубов должна заканчиваться ополаскиванием рта специальным средством. Эта процедура не займет много времени, но поможет удалить остатки пищи между зубами, где не может достать зубная щетка. Но главное, это уметь различать специальные ополаскиватели, которые убирают зубной налет и бактерии, от тех, что временно маскируют неприятный запах.

Профилактика неприятного запаха изо рта

Чтобы не было неприятного запаха с утра, нужно тщательно очистить ротовую полость перед сном. Частички пищи способствуют размножению плохих бактерий. Они размножаются в кислой среде, а щелочная им, наоборот, не нравится. Поэтому нужно каждый раз перед сном чистить ротовую полость, чтобы в ней не размножались бактерии.

Посещение стоматолога

Контроль за ротовой полостью обязателен и нужен всегда. Даже если самостоятельно следить за гигиеной, консультации специалистов необходимы в любом случае. Стоматологи помогут избавиться от кариеса, зубных камней и различных воспалительных процессов, которые очень вредны для здоровья и являются источниками неприятных запахов.