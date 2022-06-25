Как выбрать любимое вино: простое объяснение классификаций вин и 5 советов новичку

Выбор хорошего вина субъективен. Идеальный напиток зависит от вкусовых рецепторов и гастрономических предпочтений. Также доказано, что чем больше вы знаете о продукте, тем более тонкие вкусы способен различать ваш мозг. Базовые знания о разновидностях вина помогут вам подобрать отличный вариант для любого повода.

Классификация вин

Существует много разновидностей этого напитка. В основе деления лежат такие признаки:

Цвет: выделяют белые, розовые и красные вина в зависимости от цвета ягод и технологии производства. Для изготовления белых вин используются белые сорта винограда, а также темные, но они употребляются без кожицы. Розовый и красный напиток получается из ягод черных сортов. Разница заключается в продолжительности контакта сока с кожицей винограда. Превосходным образцом красных видов является вино Тиньянелло – итальянский бренд премиум-класса.

Содержание сахара: речь идет не о дополнительном сахаре, а в сладости, полученной от ягод. Сахаристость винограда зависит от сорта, совокупности почвенно-климатических факторов и технологии выращивания. Разделяют вина: сухие (не более 4 г сахаров на 1 л), полусухие (4-18 г/л), полусладкие (18-45 г/л), сладкие (более 45 г). Популярными представителями сухого сорта являются тосканские вина, родом из одного из самых известных винных регионов Европы – Тосканы.

Сроки выдержки: показатель может колебаться от нескольких месяцев до десятков лет. Существуют молодые (направленные на реализацию в течение 3 месяцев после завершения процесса брожения), ординарные (поступающие на реализацию с нового календарного года после сбора урожая), выдержанные (не менее полугода), марочные (не менее полутора лет), коллекционные (от 3 лет).

Технология производства: выделяют обычные и специальные. При изготовлении последних особенности производства могут включать: добавление алкоголя (крепленые вина, в том числе мадера, херес, портвейн, кагор), образование углекислого газа в процессе брожения (игристые напитки), добавление CO2 (газированные вина).

Как выбрать любимое вино: 5 советов новичку

Если вы только знакомитесь с этим напитком, вот вам несколько советов, как подобрать вино:

Начните с белого или розового полусладкого. Исследования показали, что большинство людей предпочитают вначале именно эти сорта. Будьте готовы, что со временем ваш вкус изменится, и позже вы полюбите сухие красные вина или напитки с более характерным вкусом. Учитывайте другие ваши вкусы в еде: они влияют на то, какое вино вам понравится. Например, ваш любимый сок подскажет, какое вино стоит выбрать: любителям яблочного, грушевого или виноградного придутся по вкусу сладкие сорта вин, но если вы предпочитаете грейпфрутовый или лимонный, тогда смело выбирайте сухое вино. Не ведитесь на красивую бутылку и яркую этикетку, а читайте информацию на ней. Не гонитесь за ценой. При выборе вина руководствуйтесь вкусом и характеристиками, которые вы предпочитаете, а цена пусть будет иметь второстепенное значение. Следите за винами, которые пробуете. Современные мобильные приложения позволяют сохранять отзывы о напитках, которые вы уже пили. Так вы составите список удачных и не очень вариантов.