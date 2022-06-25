Какого стиля одежды следует придерживаться офисному работнику, что не стоит надевать в жару
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Какого стиля одежды следует придерживаться офисному работнику, что не стоит надевать в жару

Какого стиля одежды следует придерживаться офисному работнику, что не стоит надевать в жару

Когда термометр показывает высокую температуру воздуха, люди встают перед выбором, что надеть на себя перед выходом на улицу. Многие ищут короткие шорты, топы или мини-платья, но эта одежда не всегда подходит, особенно если нужно идти на работу, где действуют определенные правила. Далее мы расскажем, что нельзя носить в жару, особенно офисным работникам.

Короткие шорты

Они подходят для прогулок в парке или отдыха на море, но для офиса. Лучше их заменить какими-либо брюками, а на крайний случай, если в них будет жарко, можно надеть классические бермуды. Существует немалое количество различных оттенков, которые подойдут для офисной работы.

Короткие топы


В офисах и на различных предприятиях они довольно часто находятся под запретом. Топ хорош для обычных прогулок, встреч с друзьями и отдыха, но никак не для офиса. Для работы лучше подойдут обычные футболки или рубашки без каких-либо надписей. В них не будет слишком жарко и они органично смотрятся в официальной среде.

Полупрозрачные вещи

Различные вещи из полупрозрачных тканей смотрятся неплохо, но только на вечеринках или море. Они абсолютно не подходят под офисный стиль. Такие вещи — не лучший выбор для летнего сезона, потому что ткань, из которой они сшиты, совсем не дышит. В жаркие дни хочется носить открытую одежду. Хороший вариант для работы — женственные топы на тонких бретелях, которые хорошо подойдут под брюки, джинсы или бермуды.

Слипоны

Различные виды вьетнамок и слипонов довольно удобные, они подходят для пляжа и прогулок, но не для работы. В офисной среде отлично будут смотреться обыкновенные босоножки, которые помогут улучшить осанку и подчеркнуть образ. Лучше всего подойдут босоножки на стандартных блочных каблуках.

Короткие платья

Различные мини-платья, юбки или шорты не подходят для офисной работы, даже в жаркую погоду. Лучше и более элегантно будут смотреться платья и юбки средней длины. Их необходимо выбирать из натуральных материалов, в которых не будет жарко на рабочем месте. Разные свободные платья-рубашки будут довольно хорошо смотреться и подчеркивать образ офисного работника.

Белый стиль

Белый стиль – это полностью белая одежда и аксессуары, начиная от обуви и заканчивая головным убором. Она будет притягивать внимание окружающих простотой и чистотой, а также отлично подойдет для офисной работы. Самое главное, чтобы все вещи были одного оттенка. Белоснежная рубашка и брюки будут довольно красиво смотреться и выделять офисного работника среди остальных

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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