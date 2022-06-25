Какой будет погода 26 июня 2022 года, таким будет и все лето: приметы
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Какой будет погода 26 июня 2022 года, таким будет и все лето: приметы

Есть много примет и обычаев на 26 июня 2022 года. В этот день отмечают Акулину Гречишницу. Праздник также имеет свои традиции и обряды. Люди в старые времена молились страдалице Акулине и просили хорошего урожая и достатка.

Традиции и обряды 26 июня 2022 года

Каждый год 26 июня отмечается один из самых необычных и интересных праздников – Акулина Гречишница. Люди молятся святой и просят хорошего урожая. Молитвами стараются задобрить Акулину. А вечером устраивают настоящий пир. Пекут из гречневой муки оладушки и другие лакомства, угощают родных и близких сердцу людей. Именины в данный день недели отмечают люди, которых зовут Анна, Андрей, Александр, Яков, Акулина, Пелагея, Родион, Иван.

В праздник Акулины Гречишницы не советуют думать о плохом, ссориться с родными и близкими сердцу людьми. Иначе будет беда и много неприятностей на пути. В праздник Акулины люди готовили вкусности и выставляли на улице, чтобы малоимущие могли полакомиться. Обязательно стоит варить кашу с молитвами и обещаниями, что не будет никто грешить. Тем, кто отведал кашу, обязательно нужно поблагодарить хозяев дома и пожелать им здоровья и успехов во всем.

Считается, если отведать кашу у кого-то в доме, год будет богатым и удачным. Можно не переживать о достатке и благополучии.

Что нельзя делать 26 июня 2022 года

На Акулину не советуют сеять гречку, иначе будет неурожайным год. Запрещалось ходить 26 июня в лес, считалось, что люди могли попасть в паутину злых духов и не вернуться домой. Поэтому откладывали сбор грибов на следующий день.

На Акулину запрещалось употреблять молоко. Считалось, что данный молочный продукт 26 июня будет «акульим», поэтому принесёт много зла и горя. Если в данный день недели много трудиться, можно привлечь зло и неудачи в семью. Перед тем как садиться за стол вечером, советуют помолиться, сказать хорошие слова каждому члену семьи, затем можно начинать ужинать. Если кто-то пришел в гости после захода солнца, его впускали только на порог, считалось, что можно вынести удачу и счастье.

Существует много примет, связанных с этим днём, особое внимание уделяли природе.

Народные приметы на 26 июня 2022 года

Какая погода, таким будет и конец лета. В народе считали, если огурцы не созрели, от них не будет уже никакого толку. Если 26 июня мошка летает кругами, погода будет хорошей, если скучивается в одном месте, стоит ожидать дождей и резкого похолодания. Если идти лесом в данный день недели, то можно привлечь неудачи и финансовые трудности.

Люди, которые устраивали пир 26 июня, целый год будут купаться в богатстве и славе.

Мошка и комары столбом летают – день будет ясным и солнечным.

Если пчелы начали сбор мёда до восхода солнца, стоит ожидать хорошую погоду, если тихо сидят и мало летают, то будет дождь.

За горизонт солнце спряталось, а на паутине паук тихо сидит, – погода будет ясной и солнечной. Если мотается по паутине – стоит ожидать дождей. Как проведете 26 июня, таким будет всё лето.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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