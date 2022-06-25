Катя Гордон продемонстрировала беременный живот

41-летняя юрист и правозащитница Катя Гордон скоро станет многодетной мамой. Екатерина Гордон минувшей зимой вышла замуж за бизнесмена Виктора Харкалиса, который младше нее на семь лет, и вскоре объявила о том, что ждет ребенка и у нее вновь будет мальчик. Как известно, правозащитница уже воспитывает двоих сыновей: Даниила, рожденного от экс-супруга Сергея Жорина, и Серафина, отцом которого является Игорь Мацанюк, поэтому беременность для нее не в новинку и все физиологические проблемы, происходящие сейчас с ее организмом, ничуть не тяготят Екатерину. Гордон рассказала подписчикам, что не планирует уходить в декрет и превращаться в домоседку, хотя и ее мучают токсикоз и другие недомогания. Не собирается правозащитница отказываться и от соблазнительных нарядов, один из которых она продемонстрировала подписчикам в соцсети – облегающее платье цвета фуксия с эффектным декольте.«Беременность не повод превращаться в унылого бегемота, бросать работу и постоянно ныть о своём токсикозе. Поныть, конечно, можно... потребовать внимания от близких тоже... Но отказываться от полноценной, интересной, яркой жизни, лелея свое растущее пузо, смысла нет», - провозгласила юристка. И Гордон, действительно, успевает уделять время детям и новому мужу, а также отдыхать и представлять клиентов в суде. Так, недавно Екатерина вместе со своей близкой подругой Лерой Кудрявцевой побывала в Сочи, а вернувшись с курорта, выиграла дело Виктора Дробыша против его бывшей подопечной Настасьи Самбурской.