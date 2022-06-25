Когда ожидать летнюю крупную распродажу игр на Xbox

Вадим Карасев





Каждый год Microsoft проводит крупные игровые распродажи раз в сезон. Иногда таких распродаж бывает несколько, например, осенью крупная распродажа может быть отдельно от распродажи к «черной пятнице».

Ближайшая такая крупная распродажа — летняя, но Microsoft пока ее не анонсировала. Тем не менее, по прошлым годам, можно примерно прикинуть, когда ее ожидать:

Xbox Summer Sale 2021: 23 июля — 6 августаXbox Summer Sale 2020: 14-24 августаXbox Summer Sale 2019: 16-29 июляXbox Summer Sale 2018: 19-30 июняXbox Summer Sale 2017: 30 июня — 10 июляXbox Summer Sale 2016: 5-11 июля

Вероятно, крупная распродажа стартует ближе к концу июля. Напомним, буквально на днях закончилась еще одна распродажа Xbox, в рамках которой можно было купить порядка 500 игр и DLC со скидками.