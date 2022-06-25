Ксения Собчак считает, что ее заказали
Сегодня, 01:30
Ведущая и журналистка Ксения Собчак в шоке из-за травли. Светская львица прокомментировала заявление, которое подали на нее несколько человек, обвинив ее в мошенничестве. В документе они написали, что потратили на ее марафон «Метод Собчак» примерно по 300-600 тысяч рублей каждый и ничего не получили взамен. Поэтому попросили Следственный комитет России разобраться, не являются ли действия Ксении Собчак мошенническими. Знаменитость написала ответ в личном блоге.
«Когда ты маленький и никому не известный игрок на рынке онлайн-курсов, ты можешь вытворять что угодно, и тебе все сойдет с рук. Но как только Собчак решает заниматься серьезным образованием, ждите заказухи на каждом углу», — высказалась журналистка. Она считает, что против нее специально объединилась группа людей, чтобы намеренно вести подрывную деятельность против ее бизнеса. Собчак предупредила, что никуда не собирается уходить из ниши тренингов.
По материалам: z-aya