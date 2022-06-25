Ксения Собчак считает, что ее заказали

Ведущая и журналистка Ксения Собчак в шоке из-за травли. Светская львица прокомментировала заявление, которое подали на нее несколько человек, обвинив ее в мошенничестве. В документе они написали, что потратили на ее марафон «Метод Собчак» примерно по 300-600 тысяч рублей каждый и ничего не получили взамен. Поэтому попросили Следственный комитет России разобраться, не являются ли действия Ксении Собчак мошенническими. Знаменитость написала ответ в личном блоге.«Когда ты маленький и никому не известный игрок на рынке онлайн-курсов, ты можешь вытворять что угодно, и тебе все сойдет с рук. Но как только Собчак решает заниматься серьезным образованием, ждите заказухи на каждом углу», — высказалась журналистка. Она считает, что против нее специально объединилась группа людей, чтобы намеренно вести подрывную деятельность против ее бизнеса. Собчак предупредила, что никуда не собирается уходить из ниши тренингов.