Кто родился 25 июня

Дина Ивановна Оюн, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Возглавляла Тувинский гуманитарный центр. Работала в творческом объединении «Донмас-Суг», ГТРК «Тыва». Являлась начальником информационно-аналитического управления аппарата Верховного хурала Республики Тыва. Занимала должность заместителя председателя правительства республики. Была главным редактором информагентства «Тува-онлайн».

В сентябре 2013 года Дина Оюн была избрана председателем Хурала представителей города Кызыл. Также она являлась главой города.

С октября 2019 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Тыва.

Борис Александрович Чернышов (31 год), заместитель Председателя Государственной Думы. Входил в состав молодежной палаты при Московской городской думе. Являлся представителем ЛДПР в общественном консультативном совете политических партий при Мосгордуме. Был помощником лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заместителем руководителя его приемной. Занимал должность координатора Московского городского отделения ЛДПР. Входил в состав Московской городской избирательной комиссии.

А ещё в этот день родились:

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (85 лет), эмир Кувейта. Шестнадцать лет занимал пост губернатора провинции Хавалли. Возглавлял министерства внутренних дел и обороны страны. Также являлся министром труда и социальных дел, заместителем командующего Национальной гвардии, первым заместителем премьер-министра.

В 2006 году был назначен наследным принцем. В сентябре 2020 года, после кончины эмира Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, Совет министров Кувейта объявил шейха Навафа новым эмиром страны.

Владимир Борисович Крамник (47 лет), российский шахматист, международный гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам. Заслуженный мастер спорта России. Играть в шахматы начал в 5 лет, уже в 7 лет получил первый разряд, в 15 лет стал мастером спорта, а через два года — международным гроссмейстером.

2 ноября 2000 года стал 14-м чемпионом мира по шахматам, выиграв матч у Гарри Каспарова.

Владимир Крамник дважды становился обладателем Шахматного Оскара (приз вручается лучшему шахматисту по итогам года).

Тимур Нуруахитович Бекмамбетов (61 год), российский режиссер, сценарист и продюсер. Работал художником в ташкентском театре «Ильхом» и на киностудии «Узбекфильм».

Известность режиссеру принесла серия рекламных роликов «Всемирная история. Банк Империал», которая завоевала большое количество наград на фестивалях рекламы в России и за рубежом.

Дебютом в кинематографе Тимура Бекмамбетова стала военная драма «Пешаварский вальс» (1994). Он — режиссер фильмов «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Особо опасен», «Девятаев» и др. Ко многим картинам он написал сценарии сам.

Борис Борисович Акимов (76 лет), российский артист балета и балетмейстер. Народный артист СССР. После окончания Московского хореографического училища (ныне Московская государственная академия хореографии) был принят в балетную труппу Большого театра. Артист — первый исполнитель партий Злого гения в балете «Лебединое озеро». В его репертуаре также Курбский в «Иване Грозном», Клеон в «Икаре», Нерсо в «Гаянэ» и др. С 1989 года Борис Акимов — педагог-балетмейстер Большого театра. Он также выступал в этом качестве в лондонском театре Ковент Гарден, миланском Ла Скала, Гамбургской государственной опере, Парижской национальной опере, Мариинском государственном академическом театре и др. В 2002-2005 годах Борис Акимов руководил балетной труппой Большого театра.

Кроме того, артист преподавал в ГИТИСе, Московской академии хореографии. Сейчас он руководит мастерской в Институте театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Владимир Алексеевич Толоконников (1943-2017), российский актёр театра и кино. Вся творческая жизнь артиста связана с алма-атинским Государственным академическим театром русской драмы им. М. Ю. Лермонтова, куда он пришел после окончания Ярославского театрального училища. На его сцене он исполнил роли Луки в спектакле «На дне», Квазимодо в «Соборе Парижской Богоматери», Фирса в «Вишневом саде», Городничего в «Ревизоре» и др.

В 1981 году Владимир Толоконников дебютировал в кино в фильме режиссера Амангельды Тажбаева «Последний переход». Широкую известность ему принесла роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в картине Владимира Бортко «Собачье сердце». Всего актёр сыграл в более чем 60 фильмах и сериалах, в их числе «Небо в алмазах», «Хоттабыч», «Бабушка легкого поведения», «Участок».

Альберт Леонидович Филозов (1937-2016), российский актёр театра и кино. Народный артист РФ. Работал в Московском драматическом театре имени Станиславского и «Школе современной пьесы». Играл в спектаклях «Взрослая дочь молодого человека», «Серсо», «Другой человек», «Москва. Психо», «А чой-то ты во фраке?», «Борис Акунин. Чайка», «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное», «Последний ацтек» и др. Как режиссер поставил спектакли «Самоубийство влюбленных на острове небесных сетей» и «2х2=5».

На счету Альберта Филозова более 100 ролей в кино, в том числе в таких известных фильмах, как «Тегеран-43», «Вам и не снилось», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Рыжий, честный, влюблённый», «Человек с бульвара Капуцинов», «В круге первом».

Альберт Филозов преподавал во ВГИКе и в Российском университете театрального искусства.

Алексей Алексеевич Абрикосов (1928-2017), советский и российский физик-теоретик. Академик РАН. Был одним из основателей института теоретической физики имени Ландау. Возглавлял Институт физики высоких давлений (г. Троицк).

В 1991 году Абрикосов эмигрировал в США, где занимался исследованиями в Аргоннской национальной лаборатории и преподавал в местных университетах.

В 2003 году Алексей Абрикосов вместе с российским ученым Виталием Гинзбургом и американцем Джеймсом Леггеттом получил Нобелевскую премию по физике за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».

Владимир Константинович Коккинаки (1904-1985), советский летчик-испытатель. Генерал-майор авиации. Заслуженный летчик-испытатель СССР. Дважды Герой Советского Союза. Был летчиком-инструктором Ленинградской военно-теоретической школы ВВС, летчиком-испытателем Научно-испытательного института ВВС. В 1935-1964 годах Владимир Коккинаки работал в конструкторском бюро Сергея Ильюшина. Летчик участвовал в испытаниях всех самолетов, выпущенных бюро в эти годы: штурмовиков Ил-2 и Ил-10; бомбардировщиков ДБ-3, Ил-4, Ил-22, Ил-28, Ил-30, Ил-46, Ил-54; пассажирских самолетов Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62. Всего он испытал более 60 типов самолётов.

Владимир Коккинаки установил 22 мировых рекорда. Среди них, беспосадочный перелет по маршруту Москва — Дальний Восток протяженностью около 7 тысяч километров (27-28 июня 1938 года) и беспосадочный перелет по маршруту Москва - остров Мискоу (США) протяженностью 8 тысяч километров (28-29 апреля 1939 года).

После выхода в запас, в январе 1966 года, Владимир Коккинаки продолжал работать в ОКБ С.В. Ильюшина: инженер-методист, ответственный представитель генерального конструктора в лётно-доводочном комплексе.

Владимир Коккинаки был президентом, почетным президентом Международной авиационной федерации.