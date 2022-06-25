Лидеры G7 договорятся о запрете на импорт золота из России
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Лидеры G7 договорятся о запрете на импорт золота из России

Лидеры G7 договорятся о запрете на импорт золота из РоссииReuters: Байден и другие лидеры G7 согласятся запретить импорт нового золота из России

Президент США Джо Байден и другие лидеры G7 согласятся ввести запрет на импорт нового золота из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, Министерство финансов США распространит постановление о запрете ввоза нового золота в США во вторник, 28 июня. С аналогичным объявлением выступят лидеры других стран G7 на саммите, который пройдет на юге Германии с 26 по 28 июня.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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