Лина Арифулина о блате на «Фабрике звезд»: «Меня поставили перед фактом: приведут Алексу»

В этом году исполняется 20 лет с момента запуска на ТВ знаменитого музыкального шоу «Фабрика звезд», которое навсегда перевернуло представление о российском шоу-бизнесе. Руководитель проекта Лина Арифулина раскрыла несколько тайн, оставшихся за кадром.

58-летняя Лина Арифулина возглавляла пять сезонов «Фабрики звезд». Каждую неделю она занималась постановками номеров, общалась с участниками и придумывала концепции для выпусков. По ее словам, это была сложная, но интересная работа.

На тот момент еще никто не знал, что такое реалити-шоу и как его нужно делать, поэтому Лина и ее продюсеры были первопроходцами. Интересно, что на ее должность планировали взять Льва Лещенко, но знаменитый певец по каким-то причинам отказался, поэтому Константин Эрнст дал ей полный карт-бланш.

Обсудить самые актуальные новости вы можете в нашем

Несмотря на немалую популярность после проекта, Алекса не стала заниматься сольной карьерой. Она успела поработать в модельном бизнесе, занялась блогерством, дизайном, а недавно встретила любовь и стала мамой очаровательной дочки. О своем участии в популярном шоу Алекса говорит без энтузиазма.

«Мне одного раза хватило. Благо, когда я находилась там, была еще маленькой и не особо понимала, что происходит. Будучи взрослой, я там не выдержала бы даже недели. Было нелегко без близких, жить в «коконе» с чужими людьми, где тебя никто не понимает и не видит. До проекта я была таким «тепличным цветочком», а тут я попадаю в обстановку добра и зла. Это был опыт для меня», — делилась Алекса в беседе со «СтарХитом».

Фото: Legion-Media, соцсети