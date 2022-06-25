Максим Галкин показал постройневшую в Израиле Аллу Пугачеву в белых шортах

Шоумен Максим Галкин опубликовал свежее фото Аллы Пугачевой из Израиля. 8-летняя Лиза запечатлела маму в домашней обстановке. Максим Галкин обнародовал неприглаженный снимок, сделанный в жилой комнате. Да и снята была та фотография явно не профессиональным автором, причем на смартфон. На снимке можно увидеть Аллу Борисовну в легких летних одеждах исключительно белого цвета. Примадонна одета в футболку, кеды и весьма коротенькие шорты. Сверху накинута свободная рубашка. Нельзя не заметить, как постройнела 73-летняя звезда: месяцы, проведенные в солнечном Израиле, явно пошли ей на пользу. В первую же очередь бросаются в глаза длинные ноги артистки – молодежная одежда оказалась ей очень к лицу.«Алла глазами Лизы. Фотограф Лиза Галкина», - подписал удивительный кадр шоумен. На опубликованной фотографии Пугачева поймана явно в движении и выразительно жестикулирует: видимо, показывала что-то своей маленькой дочке. И восьмилетняя Лиза подловила этот на редкость милый момент. Нельзя не отметить и то, как сильно отличается нынешняя обстановка вокруг Примадонны от пафосного антуража ее жизни в замке в подмосковной деревне Грязь. В Израиле все звездное семейство может позволить себе обитать в минималистичных интерьерах, а также спокойно гулять по улицам поселка Кейсария, купаясь на общественном пляже - без надобности отбиваться от навязчивой публики. Кстати, в одном из своих интервью Алла Борисовна признавалась, что поддерживает красоту и регулярно следит за модой ради своих детей — близнецов Лизы и Гарри. Напомним, несколько месяцев назад Алла Пугачева с семьей — мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри — переехали в Израиль. Сейчас они наслаждаются солнцем в Кесарии и лишь изредка говорят о возвращении на родину. Максим Галкин успешно гастролирует по Израилю, в планах — Латвия, Австралия и другие страны. У него уже состоялись несколько концертов, на которых публика рукоплескала юмористу.