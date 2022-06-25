МегаФон: каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб

Девять из десяти российских компаний подверглись кибератакам в 2021 году. В результате 38% атакованных компаний получили имиджевый или финансовый ущерб. Бизнес осознает реальность угрозы: жертвы киберпреступников в 1,5 раза чаще остальных готовы вкладываться в повышение своей информационной безопасности. Таковы результаты исследования МегаФона «Индекс Кибербезопасности», для которого были опрошены представители 400 компаний из разных отраслей, сообщает пресс-служба МегаФона.

Растет и риск кибератак, которые становятся разнообразнее, и потенциальный ущерб от них. Так, 20% атакованных компаний получили финансовый ущерб, а 18% – имиджевый. Стараясь обойти стандартную защиту, хакеры постоянно совершенствуют способы атак, в частности, меняя векторы, подбирая время наибольшей уязвимости, активно расширяя географию ботнетов – компьютерных сетей, которые управляются хакерами удаленно. 80% опрошенных компаний признает, что бизнес все еще не уделяет достаточного внимания управлению киберрисками.

Бизнес стал чувствительнее с переходом в онлайн, подтверждают более 91% опрошенных, поэтому актуальность решений для удаленных рабочих мест продолжает расти: в защиту удаленных подключений планируют инвестировать 37% компаний.

Особенно уязвим сегодня оказался малый и средний бизнес: у шести из десяти небольших компаний в штате нет специалистов по информационной безопасности. Поэтому они все активнее отдают вопросы защиты своей инфраструктуры на аутсорсинг: 41% уже пользуется такими решениями по сервисной модели. Она позволяет без дополнительных затрат и специалистов в штате надежно защитить свою инфраструктуру: компании получают не только набор сервисов, но и квалифицированных экспертов, чтобы комплексно противостоять растущим угрозам и обезопасить бизнес.

Исследование показало, что спрос на аутсорсинг растет быстрее, чем рынок в целом: в 22% компаний уже используют сервисную модель информационной безопасности, а еще 49% рассматривают такую возможность. «Мы видим рост спроса на комплексные решения по организации мониторинга всей инфраструктуры и реагирования на инциденты, то есть SOC (Security Operation Center*). Раньше SOC считался дорогостоящим проектом только для крупных компаний, которые, как правило, не готовы отдавать эту функцию на аутсорсинг. Сегодня SOC входит в пятерку наиболее востребованных сервисов как для крупных корпораций, так и для среднего бизнеса с высокой степенью цифровизации», ­– говорит директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.

В рамках исследования МегаФона «Индекс Кибербезопасности» было опрошено 400 представителей компаний разных отраслей, которые используют сервисы по обеспечению кибербезопасности. Исследование проводилось совместно с аналитическим агентством АО «ТНС МИЦ».

МегаФон развивает направление кибербезопасности более 10 лет, в том числе оказывая услуги по сервисной модели. Компания обслуживает свыше 2000 клиентов финансового, промышленного, розничного и других секторов, а также государственных организаций. Сейчас в экосистеме продуктов и услуг МегаФона более 15 решений, благодаря которым клиент может закрыть почти весь спектр задач в сфере защиты от киберугроз.

МегаФон

* SOC (Security Operation Center) – Оперативный центр безопасности