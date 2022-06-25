Минобороны заявило о снайперских точках ВСУ в детсаду ДНР
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Минобороны заявило о снайперских точках ВСУ в детсаду ДНР

Минобороны заявило о снайперских точках ВСУ в детсаду ДНРМинобороны РФ заявило, что ВСУ оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные оборудовали опорный пункт со снайперскими точками в здании детсада №15 в Константиновке, сообщает РИА Новости.

«В Константиновке Донецкой Народной Республики в помещениях детского сада № 15 (улица Славянская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, по периметру выставили огневые и снайперские точки, при этом, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — сообщил представитель российского Минобороны.

Ранее народная милиция ЛНР заявила о насилии над заложницами завода «Азот». На данный момент пострадавшие находятся в безопасном месте, где получают медицинскую и психологическую помощь.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России на Украине. По его словам, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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