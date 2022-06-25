Мнение: CBDC угрожают стейблкоинам, а не биткоину

CBDC не обязательно напрямую угрожают децентрализованным криптовалютам, скорее, они нацелены на устранение связанных со стейблкоинами рисков. Об этом заявил CEO криптофонда ARK36 Миккель Морх, пишет Cointelegraph.

Топ-менеджер объяснил, что варианты использования и ценностное предложение децентрализованных цифровых активов «зачастую выходят за рамки простых транзакций».

Финансист сослался на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором тот допустил «сосуществование хорошо регулируемых частных стейблкоинов и цифрового доллара».

Морх выразил уверенность, что аналогичного подхода могут придерживаться и в других странах, в частности в Сингапуре. По его мнению, внедрение CBDC может даже «способствовать распространению несуверенных криптовалют и блокчейн-технологий».

Последнее обстоятельство не отменяет факт будущей конкуренции между «стабильными монетами» и национальными цифровыми валютами, добавил он.

«CBDC может снизить роль и спрос на стейблкоины при условии существования рынка последних. Это в большей степени относится к США, чем к Сингапуру», — пояснил Морх.

На днях главный специалист по финансовым технологиям Денежно-кредитного управления этой страны Сопненду Моханти выразил большой скепсис касательно ценности частных криптовалют. Он спрогнозировал появление поддерживаемой государством альтернативы в течение трех лет.

CEO криптофонда ARK36 связал прозвучавшие заявления чиновника о «неумолимой жестокости» ЦБ к любому «плохому поведению» участников криптовалютной индустрии с крахом Terra и проблемами Three Arrows Capital с ликвидностью. Последняя зарегистрирована в Сингапуре.

Напомним, глава SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи отнесся к этим эпизодам по-философски. Финансист заявил, что в периоды «шальных денег» в прошлом молодые представители сектора также «теряли адекватность».

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