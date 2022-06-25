Мнение: CBDC угрожают стейблкоинам, а не биткоину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мнение: CBDC угрожают стейблкоинам, а не биткоину

Мнение: CBDC угрожают стейблкоинам, а не биткоину


CBDC не обязательно напрямую угрожают децентрализованным криптовалютам, скорее, они нацелены на устранение связанных со стейблкоинами рисков. Об этом заявил CEO криптофонда ARK36 Миккель Морх, пишет Cointelegraph.


Топ-менеджер объяснил, что варианты использования и ценностное предложение децентрализованных цифровых активов «зачастую выходят за рамки простых транзакций».


Финансист сослался на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором тот допустил «сосуществование хорошо регулируемых частных стейблкоинов и цифрового доллара».


Морх выразил уверенность, что аналогичного подхода могут придерживаться и в других странах, в частности в Сингапуре. По его мнению, внедрение CBDC может даже «способствовать распространению несуверенных криптовалют и блокчейн-технологий».


Последнее обстоятельство не отменяет факт будущей конкуренции между «стабильными монетами» и национальными цифровыми валютами, добавил он.


«CBDC может снизить роль и спрос на стейблкоины при условии существования рынка последних. Это в большей степени относится к США, чем к Сингапуру», — пояснил Морх.


На днях главный специалист по финансовым технологиям Денежно-кредитного управления этой страны Сопненду Моханти выразил большой скепсис касательно ценности частных криптовалют. Он спрогнозировал появление поддерживаемой государством альтернативы в течение трех лет.


CEO криптофонда ARK36 связал прозвучавшие заявления чиновника о «неумолимой жестокости» ЦБ к любому «плохому поведению» участников криптовалютной индустрии с крахом Terra и проблемами Three Arrows Capital с ликвидностью. Последняя зарегистрирована в Сингапуре.


Напомним, глава SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи отнесся к этим эпизодам по-философски. Финансист заявил, что в периоды «шальных денег» в прошлом молодые представители сектора также «теряли адекватность».


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика cbdc, биткоин, стейблкоины, stablecoins, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Ведущие проекта решили выставить за ворота самую скучную пару
Ведущие проекта решили выставить за ворота самую скучную пару
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
Мнение: CBDC угрожают стейблкоинам, а не биткоину
Мнение: CBDC угрожают стейблкоинам, а не биткоину
Зачем приходят в мир люди, рожденные в июле, какое их предназначение и карма
Зачем приходят в мир люди, рожденные в июле, какое их предназначение
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области
Как не оказаться в финансовой пропасти: каким знакам зодиака нужно быть аккуратнее с деньгами
Как не оказаться в финансовой пропасти: каким знакам зодиака нужно
Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников
Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
Дочь Розы Сябитовой рассказала проблемах в своей беременности
Дочь Розы Сябитовой рассказала проблемах в своей беременности
Французам предложили сидеть дома для экономии газа
Французам предложили сидеть дома для экономии газа
Пушков ответил на слова Бербок об использовании Россией голода как оружия
Пушков ответил на слова Бербок об использовании Россией голода как
МегаФон: каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб
МегаФон: каждая пятая атакованная хакерами компания получила

Топ на сегодня

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450 миллионов долларов
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450
ДАО Everscale высказалось против продолжения выплат более 30 партнерам и основателям
ДАО Everscale высказалось против продолжения выплат более 30
Кудрявцева показала трогательную переписку с Шатуновым: «Говорили о жизни, несправедливости и детстве»
Кудрявцева показала трогательную переписку с Шатуновым: «Говорили о
Нефтяным компаниям передали пожелание Байдена по бензину
Нефтяным компаниям передали пожелание Байдена по бензину
В Чунском районе предприятие выплатило 3,8 миллиона долга по зарплате работникам
В Чунском районе предприятие выплатило 3,8 миллиона долга по зарплате

Еще по теме

Чанпэн Чжао призвал не сравнивать CBDC с биткоином
Банк Англии признал в CBDC следующую ступень в эволюции денег
ЦБ Зимбабве приступил к изучению CBDC
ЦБ Перу приступил к работе над CBDC