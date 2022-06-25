Могила Виктора Цоя
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Могила Виктора Цоя

Могила Виктора Цоя

Виктор Цой стал настоящей легендой русского рока, и о музыканте не слышал разве только ленивый. Он был очень популярен в 80-е годы, а его песни знали наизусть и с удовольствием пели. Жизнь музыканта оборвалась 15 августа 1990 года, когда новенький «Москвич» Виктора на скорости 130 км/ч влетел в автобус. Виктор погиб на месте.

Личная жизнь

О профессиональных достижениях Виктора Цоя известно многим: организовал группу «Кино», гастролировал, выступал на мероприятиях. А вот о личной жизни знает не каждый.

Свою любовь музыкант встретил в возрасте 19 лет – ею стала 23-летняя Марианна Родованская. Причем бойкая, пробивная и активная девушку сразу все взяла в свои руки – попросила телефон, приглашала на свидания, а после решила стать администратором концертов возлюбленного и его команды.


И у нее все получилось. Она шла на пролом, а за ней следовал Виктор. Тогда и начался его имидж молчуна, а всю грязную работу Марианна взяла на себя.

Влюбленные встречались 3 года, а затем поженились. В семье появился наследник – Саша. Правда, рождение малыша совпало с огромной популярностью артиста, а чуть позже, на съемках фильма «Асса» Виктор повстречал новую любовь – ассистента второго режиссера Наталью Разлогову. Музыкант признался жене, что полюбил другую, и ушел к ней, но официального развода так и не случилось.



Трагедия

Виктор и Наташа жили вместе в Москве. Каждое лето влюбленная пара проводила в Юрмале, куда уехала и в тот злосчастный август 1990 года. А 15 августа Виктор поехал на рыбалку, уже находясь в Латвии, на новеньком автомобиле «Москвич 2141».

На 35 км трассы «Слока – Талси» автомобиль, разогнавшись до немыслимых 130 км в час, на полном ходу врезался в «Икарус». Шансов выжить у водителя не было. Виктор скончался на месте.


Было много версий по поводу гибели музыканта. Говорили, что у данной машины имелись серьезные проблемы с тормозами. Обвиняли и самого Цоя: одни говорили, что он был пьян (экспертиза показала, что Виктор не употреблял спиртное как минимум 48 часов), другие утверждали, что водитель уснул за рулем. Последнюю версию опровергли друзья: это был не такой длинный был путь, чтобы здоровый мужчина посередине дня взял и уснул за рулем). Ближе всего была версия, что Виктор отвлекся и не справился с управлением. Отец вообще уверял, что его сын абсолютно не умел водить машину, и делал это из рук вон плохо.

После смерти

Официальная вдова артиста Марианна Родованская посвятила оставшуюся жизнь сохранению памяти о муже: издавала книги, устанавливала мемориалы, продюсировала других рок-исполнителей. Она умерла в 2015 году от онкологии. Любовница, Наталья Разлогова, через некоторое время вышла замуж за журналиста Евгения Додолева, а в 2012 году представила зрителям фильм «Цой – "Кино"».


Единственный наследник Виктора Александр пошел по стопам отца: сейчас он лидер группы «Ронин».

Как выглядит могила Виктора Цоя

Тело Виктора Цоя доставили из Латвии в Ленинград. Знаменитого артиста предали земле на Богословском кладбище 19 августа. Причем до этого по телевидению транслировалось видеообращения для граждан, чтобы они не приходили на прощание и похороны. Тем не менее, около 30 тысяч поклонников не послушались и пришли проститься с горячо любимым кумиром. Около 40 фанатов покончили жизнь самоубийством, не справившись со своим горем.


И сегодня на могилу Виктора Цоя приходят фанаты. Его последнее место пристанища обведено круглой оградкой, что смотрится очень необычно. Посередине стоит высокий памятник в виде темной мраморной стелы, наверху которой располагается бюст певца на фоне полукруглой сферы. Внизу стелы крайне простая надпись: Виктор Цой.


Поклонники постоянно приносят на могилу свежие цветы. А на задней части оградки оставляют покойному кумиру записки и билеты, по которым приехали в Санкт-Петербург. Артиста не забывают по сей день, хотя с того злосчастного дня прошло 32 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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