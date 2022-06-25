Мошенники под видом библиотекарей пытались обмануть пенсионерку в Ангарске
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Мошенники под видом библиотекарей пытались обмануть пенсионерку в Ангарске

Мошенники попытались обмануть 85-летнюю жительницу Ангарска, представившись библиотекарями. Инцидент произошел несколько дней назад. В полицию обратилась дочь пожилой женщины, которая рассказала, что аферисты пытались завладеть деньгами ее мамы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Как пояснила полицейским женщина, злоумышленники представились сотрудниками одной из ангарских библиотек и сказали, что пенсионерка много лет назад не вернула несколько книг. Во избежание дальнейших недоразумений, «библиотекари» предложили пенсионерке срочно вернуть издания либо заплатить за них компенсацию. За деньгами аферисты были готовы приехать сами.

До этого пожилая женщина уже дважды становилась жертвой мошенников, поэтому, почувствовав обман, она положила трубку и рассказала о случившемся дочери. Женщина тут же обратилась в библиотеку, где выяснила, что мать не является ее читательницей и никаких задолженностей за ней не числится. Более того, как пояснили сотрудники библиотеки, они не берут денежную компенсацию за утерянные книги.

Сотрудники полиции Ангарска просят граждан как можно чаще вести беседы с пожилыми родственникам о разных видах мошенничеств, чтобы уберечь их от преступных посягательств. Мошенники могут представиться любым должностным лицом, представителем различных компаний, министерств, ведомств и организаций. Рекомендуется максимально осторожно относиться к любым звонкам незнакомцев, особенно если диалог идет о деньгах.

Ангарчан, которые столкнулись с подобным обманом и стали жертвами лжебиблиотекарей, полицейские призывают сообщить о себе, обратившись в ближайшую дежурную часть или позвонив по телефону 02 (102 с мобильного).

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По материалам: irk

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