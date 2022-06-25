На МакSим во время концерта в Екатеринбурге напала фанатка – видео
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На МакSим во время концерта в Екатеринбурге напала фанатка – видео

На МакSим во время концерта в Екатеринбурге напала фанатка – видео

24 июня МакSим приняла участие в музыкальном фестивале «Ночь музыки». Выступление певицы началась с легендарных хитов и аплодисментов зрителей, а закончилось неприятностью. На сцену выбежала женщина и буквально набросилась на звезду.


Поклонница попыталась обнять МакSим, а в итоге испугала ее и небрежно потянула за руку. Выступление на несколько секунд прервалось, певица была в шоке от случившегося и не могла сосредоточиться.

«Когда МакSим пела культовую «Мой рай», на сцену неожиданно выбежала женщина и накинулась на артистку с объятиями. Ее тут же схватил охранник и оттащил за кулисы, но фанатка потянула МакSим, та упала», — поделился подробностями очевидец.

Публика надеется, что с 39-летней МакSим все в порядке. Когда опасность миновала, она постаралась перевести инцидент в шутку и продолжила концерт. Тем не менее, исполнительница до сих пор восстанавливается после перенесенного в прошлом году тяжелого ковида (Марина около двух месяцев провела в больнице).

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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