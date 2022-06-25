На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области

В Иркутской области в выходные установится теплая, но дождливая погода. 25 июня синоптики обещают ночью в западных, северо-западных, центральных, южных районах кратковременные, местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы, утром туман. Днем порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Ночью столбик термометра поднимется до +16 градусов, днем — до +26. В северо-восточных районах, на севере Катангского района: +23, +28 градусов, сообщает Иркутский гидрометцентр.

Переменная облачность сохранится и 26 июня. В северных районах области кратковременные дожди и грозы. Ветер местами — до 14 метров в секунду. Днем температура поднимется до +30 градусов, в северных районах: +20, +25 градусов. Ночью будет прохладнее: +16 градусов.

В Иркутске в выходные будет облачно с прояснениями. 25 июня днем небольшой дождь, северо-западный ветер 5-10 метров в секунду. Температура ночью: +13, +15 градусов, днём термометр покажет 23, +25.