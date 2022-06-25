Напоминаем: последние выходные для этих 4 игр из подписки Game Pass
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Напоминаем: последние выходные для этих 4 игр из подписки Game Pass

Напоминаем: последние выходные для этих 4 игр из подписки Game Pass


Подписка Game Pass уже на следующей неделе, 30 июня, лишится 4 игр, о чем компания Microsoft сообщила несколько дней назад. Остаются последние выходные, чтобы пройти по Game Pass, или попробовать, игры, которые скоро удалят:



FIFA 20 (Xbox, PC) EA Play



Jurassic World Evolution (Xbox, xCloud)



Last Stop (Xbox, PC, xCloud)



MotoGP 20 (Xbox, PC, xCloud)

За оставшееся время вполне реально пройти игру Last Stop — приключенческий проект, который рассказывает интересную историю. В игре предстоит погрузиться в истории трех персонажей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны. Игра имеет русские субтитры, а ее прохождение занимает около 5 часов.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Binance запустит платформу для институциональных клиентов
Binance запустит платформу для институциональных клиентов
Напоминаем: последние выходные для этих 4 игр из подписки Game Pass
Напоминаем: последние выходные для этих 4 игр из подписки Game Pass
Могила Виктора Цоя
Могила Виктора Цоя
Сестра Нарцисса захотела провести расследование смерти певца
Сестра Нарцисса захотела провести расследование смерти певца
Гороскоп от Анжелы Перл на 26 июня 2022 года: астролог советует четко придерживаться плана на день
Гороскоп от Анжелы Перл на 26 июня 2022 года: астролог советует четко
Названо число отказавшихся от российского газа стран ЕС
Названо число отказавшихся от российского газа стран ЕС
В Иркутской области лазерным сканированием проверяют качество ремонта дорог
В Иркутской области лазерным сканированием проверяют качество ремонта
Самые несчастливые принцессы, у которых не сложилась супружеская жизнь
Самые несчастливые принцессы, у которых не сложилась супружеская жизнь
В Канаде разрешат конфискацию имущества находящихся под санкциями россиян
В Канаде разрешат конфискацию имущества находящихся под санкциями
Последние новости Донбасса: Пентагон одобрил бегство ВСУ из Северодонецка
Последние новости Донбасса: Пентагон одобрил бегство ВСУ из
Медведев пригрозил Молдавии последствиями в случае поддержки санкций
Медведев пригрозил Молдавии последствиями в случае поддержки санкций
В сообществе Lido предложили ограничить долю протокола в стейкинге Ethereum 2.0
В сообществе Lido предложили ограничить долю протокола в стейкинге

Топ на сегодня

Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся странах
Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся
Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу
Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу
Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных
Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных
Добровинский рассказал, с кем хотел жить сын Кристины Орбакайте
Добровинский рассказал, с кем хотел жить сын Кристины Орбакайте
Европа отказалась верить объяснениям «Газпрома» по «Северному потоку»
Европа отказалась верить объяснениям «Газпрома» по «Северному потоку»

Еще по теме

Напоминаем: последние выходные для этих 4 игр в Game Pass
Напоминаем: последние выходные для этих 3 игр из Game Pass
Успейте пройти: последние выходные для этих 5 игр в Game Pass
Успейте пройти: последние выходные для этих 6 игр в Game Pass