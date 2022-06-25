Напоминаем: последние выходные для этих 4 игр из подписки Game Pass

Вадим Карасев





Подписка Game Pass уже на следующей неделе, 30 июня, лишится 4 игр, о чем компания Microsoft сообщила несколько дней назад. Остаются последние выходные, чтобы пройти по Game Pass, или попробовать, игры, которые скоро удалят:

FIFA 20 (Xbox, PC) EA PlayJurassic World Evolution (Xbox, xCloud)Last Stop (Xbox, PC, xCloud)MotoGP 20 (Xbox, PC, xCloud)

За оставшееся время вполне реально пройти игру Last Stop — приключенческий проект, который рассказывает интересную историю. В игре предстоит погрузиться в истории трех персонажей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны. Игра имеет русские субтитры, а ее прохождение занимает около 5 часов.

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