Николай Дроздов отмечает 85-летие! Биолог рассказал правду о саундтреке к передаче «В мире животных» (фото + видео)

Вадим Карасев

«Вы знаете, сейчас обнаружили, что, оказывается, автор этой музыки – Ариэль Рамирес – жил в Аргентине. Это одна из 10 частей духовной оратории, она называется «Паломничество» и сопровождает поход Иосифа и Марии в поисках места для рождения Спасителя. А во Франции из неё сделали такую весёлую песенку, которая называется «Жаворонок», - сказал Дроздов "Абзацу".

20 июня легендарный ученый и телеведущий отмечает 85-летие. Настоящий мужчина, добрый, милый, приятный и самый классный человек на свете - так его описывают в Сети. В свой юбилей он сделал неожиданное признание и рассказал, что недавно узнал правду о музыкальной заставке к своей передаче. В чем же она заключается?По его словам, тему для легендарной передаче подбирали долго. Просили даже Евтушенко написать стихи о том, как важно охранять природу. Но затем нашли мелодия в исполнении оркестра Поля Мориа, которую и утвердили в качестве заставки.