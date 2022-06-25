Норвегия запустит решение для создания таблиц капитализации на базе Ethereum

Правительство Норвегии запустит решение для создания таблиц капитализации на блокчейне Ethereum. Инструмент предназначен для компаний, не зарегистрированных на фондовых биржах, рассказал основатель стартапа Symfoni Джон Рамви.

The platform will be natively on Arbitrum, a layer 2 scaling solution for the public Ethereum network. Arbitrum is faster and cheaper to transact with than the Ethereum main chain but still gets the full security of the main chain. Layer 2s is Ethereum’s scaling strategy. pic.twitter.com/BtUJZ2iS3O — jonramvi.eth (@JonRamvi) June 24, 2022

По его словам, платформу построят на базе L2-сети Arbitrum, поскольку она обеспечивает более быстрые и дешевые транзакции по сравнению с основным блокчейном.

Решение предполагает учет акций, представленных в виде токенов стандарта ERC-1400 в реализации от компании ConesenSys. Это гибридная модель цифровых активов, специально разработанная для использования в сфере токенизированных финансов.

В ConesenSys токены данного стандарта характеризуют как «частично взаимозаменяемые». Не все активы этой модели эквивалентны, как в случае с криптовалютами, — на некоторые из них могут быть наложены ограничения вроде периода блокировки. Вместе с тем они не являются NFT.

Для хранения и передачи персональных данных на платформе используют децентрализованную сеть Ceramic. Рамви сказал, что последняя позволяет соблюдать Общий регламент по защите данных ЕС (GDPR).

«GDPR диктует право на забвение. Следовательно должна быть возможность удалить персональные данные. Например, акционер продал свои бумаги десять лет назад и теперь хочет, чтобы информация о том, что он когда-то входил в капитал, была удалена», — объяснил он.

Компания Рамви Symfoni создала SDK, позволяющий разработчикам бэкенда и традиционных веб-платформ использовать блокчейн-решение.

Напомним, в мае 2022 года парламент Норвегии отклонил законопроект о запрете майнинга на территории страны.