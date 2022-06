Норвегия запустит решение для создания таблиц капитализации на базе Ethereum

Правительство Норвегии запустит решение для создания таблиц капитализации на блокчейне Ethereum. Инструмент предназначен для компаний, не зарегистрированных на фондовых биржах, рассказал основатель стартапа Symfoni Джон Рамви.

The platform will be natively on Arbitrum, a layer 2 scaling solution for the public Ethereum network. Arbitrum is faster and cheaper to transact with than the Ethereum main chain but still gets the full security of the main chain. Layer 2s is Ethereum’s scaling strategy. pic.twitter.com/BtUJZ2iS3O