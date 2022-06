Новости Game Pass за 18-25 июня: что выйдет, что добавили, удалят и другие события

Вадим Карасев





Минувшая неделя стала для подписки Game Pass не особо насыщенной с точки зрения новостей. Компания Microsoft хоть и объявила о списке игр на ближайшие пару недель, проектов в подписку планируют добавить не сильно много, а о большей части из них было известно заранее. Тем не менее, предлагаем традиционную недельную сводку по важным новостям о Game Pass — с 18 по 25 июня.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе подписка Game Pass пополнилась 4 новыми проектами:

Скоро добавят в Game Pass

Shadowrun Trilogy (Xbox, xCloud) — включает в себя 3 игры серииTotal War: Three Kingdoms (PC)FIFA 22 (Xbox, PC) EA PlayNaraka: Bladepoint (Xbox Series X | S, PC, xCloud)

На следующей неделе Microsoft планирует добавить в подписку Game Pass только одну игру:

Far Cry 5 (Xbox, PC, xCloud) — 1 июля

На июнь была запланирована к релизу в Game Pass игра Escape Academy, но ее разработчики, в последний момент, перенесли на середину июля.

Кроме того, на этой неделе стала известна дата релиза на Xbox Series X | S, и сразу в Game Pass, игры A Plague Tale Requiem — она выйдет 18 октября.

Удаляют из Game Pass

Подписка Game Pass в конце июня, 30 числа, лишится 4 игр:

Другие новости по подписке

FIFA 20 (Xbox, PC) EA PlayJurassic World Evolution (Xbox, xCloud)Last Stop (Xbox, PC, xCloud)MotoGP 20 (Xbox, PC, xCloud)Еще 10 игр из Game Pass теперь поддерживают сенсорное управление10 бонусов доступны подписчикам Game Pass Ultimate и EA PlayНовинка F1 22 станет доступна в Game Pass Ultimate с 28 июня в рамках раннего доступаКак выглядел бы интерфейс Game Pass в стиле Netflix — концептНовые релизы в Game Pass на октябрь обещают отличный месяц для подписчиковПервый геймплей The Last Case of Benedict Fox — метроидвании в духе Лавкрафта для Game Pass