Новости Game Pass за 18-25 июня: что выйдет, что добавили, удалят и другие события
Минувшая неделя стала для подписки Game Pass не особо насыщенной с точки зрения новостей. Компания Microsoft хоть и объявила о списке игр на ближайшие пару недель, проектов в подписку планируют добавить не сильно много, а о большей части из них было известно заранее. Тем не менее, предлагаем традиционную недельную сводку по важным новостям о Game Pass — с 18 по 25 июня.
Новые игры в Game Pass
На этой неделе подписка Game Pass пополнилась 4 новыми проектами:
Shadowrun Trilogy (Xbox, xCloud) — включает в себя 3 игры серии
Total War: Three Kingdoms (PC)
FIFA 22 (Xbox, PC) EA Play
Naraka: Bladepoint (Xbox Series X | S, PC, xCloud)
Скоро добавят в Game Pass
На следующей неделе Microsoft планирует добавить в подписку Game Pass только одну игру:
Far Cry 5 (Xbox, PC, xCloud) — 1 июля
На июнь была запланирована к релизу в Game Pass игра Escape Academy, но ее разработчики, в последний момент, перенесли на середину июля.
Кроме того, на этой неделе стала известна дата релиза на Xbox Series X | S, и сразу в Game Pass, игры A Plague Tale Requiem — она выйдет 18 октября.
Удаляют из Game Pass
Подписка Game Pass в конце июня, 30 числа, лишится 4 игр:
FIFA 20 (Xbox, PC) EA Play
Jurassic World Evolution (Xbox, xCloud)
Last Stop (Xbox, PC, xCloud)
MotoGP 20 (Xbox, PC, xCloud)
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