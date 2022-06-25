Новости Game Pass за 18-25 июня: что выйдет, что добавили, удалят и другие события
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Новости Game Pass за 18-25 июня: что выйдет, что добавили, удалят и другие события

Новости Game Pass за 18-25 июня: что выйдет, что добавили, удалят и другие события


Минувшая неделя стала для подписки Game Pass не особо насыщенной с точки зрения новостей. Компания Microsoft хоть и объявила о списке игр на ближайшие пару недель, проектов в подписку планируют добавить не сильно много, а о большей части из них было известно заранее. Тем не менее, предлагаем традиционную недельную сводку по важным новостям о Game Pass — с 18 по 25 июня.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе подписка Game Pass пополнилась 4 новыми проектами:



Shadowrun Trilogy (Xbox, xCloud) — включает в себя 3 игры серии



Total War: Three Kingdoms (PC)



FIFA 22 (Xbox, PC) EA Play 



Naraka: Bladepoint (Xbox Series X | S, PC, xCloud)

Скоро добавят в Game Pass

На следующей неделе Microsoft планирует добавить в подписку Game Pass только одну игру:



Far Cry 5 (Xbox, PC, xCloud)  — 1 июля

На июнь была запланирована к релизу в Game Pass игра Escape Academy, но ее разработчики, в последний момент, перенесли на середину июля.

Кроме того, на этой неделе стала известна дата релиза на Xbox Series X | S, и сразу в Game Pass, игры A Plague Tale Requiem — она выйдет 18 октября.

Удаляют из Game Pass

Подписка Game Pass в конце июня, 30 числа, лишится 4 игр:



FIFA 20 (Xbox, PC) EA Play



Jurassic World Evolution (Xbox, xCloud)



Last Stop (Xbox, PC, xCloud)



MotoGP 20 (Xbox, PC, xCloud)

Другие новости по подписке



Еще 10 игр из Game Pass теперь поддерживают сенсорное управление



10 бонусов доступны подписчикам Game Pass Ultimate и EA Play



Новинка F1 22 станет доступна в Game Pass Ultimate с 28 июня в рамках раннего доступа



Как выглядел бы интерфейс Game Pass в стиле Netflix — концепт



Новые релизы в Game Pass на октябрь обещают отличный месяц для подписчиков



Первый геймплей The Last Case of Benedict Fox — метроидвании в духе Лавкрафта для Game Pass
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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