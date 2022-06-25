Ольга Бузова решила защитить ребенка с аутизмом
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Ольга Бузова решила защитить ребенка с аутизмом

Ольга Бузова решила защитить ребенка с аутизмом
Ведущая и певица Ольга Бузова грудью встала на защиту малыша. В Сети обсуждают скандальную ситуацию, которая произошла в парке на Елагином острове. Сотрудник парка прогнал метлой пришедших отдохнуть женщину и ее ребенка с аутизмом. За них вступилась Ольга Бузова. Инцидент произошел 23 июня в центре города. Жительница Петербурга Людмила с пятилетним сыном отправилась на традиционную прогулку в парк. Мама и ребенок, утомившись променадом, присели у пристани, как вдруг перед ними оказался сотрудник парка и начал кричать, а затем и вовсе решил прогнать посетителей. «Перед нами выросла метла и парень лет двадцати, который начал орать, выгонять нас, махать шваброй перед ребенком — несколько раз он даже попал ему по ногам. Сын очень испугался, упал, начал рыдать и кататься по пристани, а унести его я не могла — он уже довольно большой», — сказала Людмила, которая показала видео происходящего. На все просьбы успокоиться мужчина продолжал истерить, а когда узнал, что мальчик страдает от аутизма, заявил, что «таких детей надо усыплять». Позже руководство парка и профильные ведомства уже принесли извинения Людмиле и ее семье, а также сообщили об увольнении нерадивого работника. Случай взят на контроль городской прокуратурой.
К ситуации подключилась и Ольга Бузова. Звездная петербурженка оказалась в шоке, когда прочитала новость и решила высказаться об этом в соцсетях. «Он гнал женщину с пятилетним ребенком метлой! Вы понимаете? Как вообще можно гнать ребенка метлой?! Это что такое? Когда женщина сказала, что ребенок особенный, у него аутизм, этот мудак с метелкой сказал, что «таких нужно усыплять»! Что?! Это таких, как ты, надо усыплять! «В парке заявили, что сотрудник уволен!». Что значит уволен! Таких, как этот мудак с метелкой, нужно ставить на учет и держать подальше от общества», — заявила поп-принцесса. Ольга сказала, что не оставит без внимания эту ситуацию и будет добиваться справедливости. Знаменитость сама нередко участвует в благотворительных акциях и знает, как нелегко приходится родителям «особенных» деток. «Дети с аутизмом прекрасны! Я хочу сказать это каждому родителю, у которого растет «особенный» ребенок! Вы это знаете лучше меня. Я прошу вас, когда вы сталкиваетесь с такими как этот мудак с метелкой, не обращайте внимания! У него, кроме этой метелки, ничего нет! А у вас есть «особенный» ребенок, который делает мир лучше! Я верю, что мы все вместе построим инклюзивный мир, в котором будет царить любовь и толерантность ко всем «особенным» людям», — сказала Бузова. Ольга также рассказала, что однажды была в кафе в Лос-Анджелесе, где за кассой стоял молодой человек с аутизмом. Парень оставил о себе самые приятные впечатления и угостил ее вкусностями. «Его глаза я не забуду никогда! В них было столько света и огня. Это был самый вкусный хот-дог и лимонад, которые я ела/пила когда-либо! Потому что их делали с огромной любовью и с чистотой в сердце», — говорит Бузова «Фонтанка.ру». Сейчас она хочет связаться с женщиной и ее ребенком, чтобы лично пообщаться и сделать мальчику подарок.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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