Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва: «Не думаю, что у спортсменов будет поголовная смена гражданства»

Минувшей весной стало известно, что Наталья Забияко планирует сменить гражданство. Фигуристка нашла партнера в Канаде и намерена выступить вместе с ним на Олимпиаде. Болельщики обеспокоены: неужели все российские спортсмены поспешать уехать за границу.

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва признается, что и сама была удивлена решением коллеги. «Я подумала, как она может? Федерация-то не отпустит, — делилась фигуристка. — У нее была долгая и сложная смена гражданства с эстонского на российский. Россия ее приняла, нашла партнера. Она съездила на Олимпиаду, взяла медаль… А потом мне объяснили, что она-то уже не выступала давно. Федерация к ней не имеет претензий. Она может спокойно переходить. Чтобы поехать снова на Олимпиаду, ей нужно канадское гражданство».

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32-летняя Екатерина добавила, что отъезд Натальи никак не скажется на остальных фигуристах. «Мне очень много приходит сообщений с вопросом: «У нас сейчас будет поголовная смена гражданства?» Я думаю, что нет. Во-первых, топ-спортсмены, которые продолжают выступать, им не так просто сменить гражданство», — говорила она.

Чемпионка прокомментировала и введение новых правил Международным союзом конькобежцев. Боброва считает, что уравнение оценивания секвенций и каскадов пойдет в плюс Елизавете Туктамышевой.

«Она может ничего не менять в своей программе, но за счет того, что она во второй половине программы прыгает тройной лутц — двойной аксель, у нее уже автоматом поднимаются баллы», — рассуждала спортсменка.