«Она в коме, а ему все равно»: Терешкович говорит, что Солнцев оставил больную мать и уехал отдыхать
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«Она в коме, а ему все равно»: Терешкович говорит, что Солнцев оставил больную мать и уехал отдыхать

«Она в коме, а ему все равно»: Терешкович говорит, что Солнцев оставил больную мать и уехал отдыхать

Гоген Солнцев развлекается в Сочи и совсем не переживает за здоровье матери, которой недавно ампутировали ногу. В это время экс-супруга шоумена бьет тревогу.


Людмила Кравцова, мать Гогена, находиться в реанимации одной из московских больниц. На прошлой неделе ей ампутировали ногу. Бывшая супруга шоумена Екатерина Терешкович сообщила, что сейчас состояние Кравцовой ухудшилось. Напомним, у родительницы эпатажного артиста начались осложнения после ковида. Это отразилось на суставах женщины. Сейчас медики делают все возможное, чтобы Людмила пошла на поправку, но пока это не удается.

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«У Гогена есть знакомые врачи — он бы мог к ним обратиться. Вы же понимаете, что ее состояние критическое! А ему все равно! Он сейчас в Сочи развлекается, возвращаться, как я понимаю, с курорта не собирается. «Я что ли ей свою ногу отдам!» — сказал он журналистам. Я была в шоке. Как же можно быть таким бездушным», — высказалась пенсионерка.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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