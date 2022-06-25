Опасные дни в июле 2022 года: когда стоит вести себя предельно осторожно

В июле 2022 года выделяют четыре дня, которые будут представлять опасность. В эти дни необходимо проявлять осторожность и точно следовать всем рекомендациям астрологов. Только так удастся предотвратить появление трудностей.

Дни, которые несут опасность

5 июля — влияние Марса и Меркурия

Этот день считается наиболее опасным, поскольку произойдут сразу два значимых события: Марс перейдет в знак Тельцы, а Меркурий — в знак Рака. Все это настроит планеты против людей.

Марс будет находиться в Тельце до 19 числа. В этот период времени с людьми могут случиться разные неприятности. Многие могут стать боязливыми, подозрительными и недоверчивыми. В большинстве случаев все это будет беспочвенно, но расслабляться не следует.





Много проблем и неприятностей принесет Меркурий. Люди будут унылыми, слабыми и вялыми. Именно поэтому 5 июля 2022 года не рекомендуется начинать новое дело. Осторожность следует проявлять и за рулем. Если есть такая возможность, то этот день стоит провести в спокойной обстановке.

13 июля — суперлуние

Суперлуние является опасным видом Луны, среди возможных. Она будет находиться вблизи Земли и начнет оказывать сильное влияние на все аспекты: его настроение, удачу, карьеру и личную жизнь.

Многие будут ощущать слабость, апатию, замкнутость и нелюдимость. Никто не сможет принять правильное решение в важном вопросе. В этот день не стоит ждать помощи или поддержки со стороны знакомых и близких людей. Каждый должен будет стоять сам за себя.

16 июля — соединение Солнца и Меркурия





Соединение двух небесных тел является неблагоприятным явлением. Именно поэтому не рекомендуется оставлять зону комфорта, отправляться в дальнюю дорогу и тратить много средств. Лучшим помощником станет скромность. Эгоистичные и тщеславные люди могут потерять все, над чем они так давно трудились.

Не исключено возникновение финансовых трудностей, поэтому нужно проявлять грамотность, чтобы не пускать деньги на ветер. Чтобы не спровоцировать конфликт, следует держать себя в руках.

28 июля — ретроградное движение Юпитера

Этот день будет последним среди всех опасных. 28 числа начнется ретро-фаза большой планеты. В таком положении она будет находиться до 24 ноября. В течение всего периода может случиться много неприятностей.

У людей появятся негатив, депрессия, беспокойство, потеря мотивации, пропадет желание что-либо делать ради своего счастья. Те, кто будут давать обещания в этот день, не выполнят их, поэтому не стоит рассчитывать на таких людей.