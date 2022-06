Первый геймплей The Last Case of Benedict Fox — метроидвании в духе Лавкрафта для Game Pass

Вадим Карасев





На мероприятии Xbox & Bethesda Showcase две недели назад компания Microsoft представила проект студии Plot Twist — The Last Case of Benedict Fox. Игра представляет собой метроидванию с элементами кинематографического платформера. Проект выглядит довольно любопытно, он выполнен в духе ужасов Лавкрафта.

Разработчики The Last Case of Benedict Fox опубликовали новое видео по игре, где можно посмотреть первый геймплей. В ролике можно видеть как Бенедикт Фокс ищет письмена для проведения ритуала. Главный герой может перемещаться не только по реальному миру, но и по иному, где ему предстоит сражаться с демонами.

Watch this video on YouTube

Напомним, The Last Case of Benedict Fox выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.