Пьяный россиянин устроил стрельбу в парке
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Пьяный россиянин устроил стрельбу в парке

Пьяный россиянин устроил стрельбу в паркеПьяный житель Челябинска ночью открыл стрельбу из пневматического пистолета по людям

Пьяный житель Челябинска ночью открыл стрельбу из пневматического пистолета по людям. Подробности публикует портал KP.RU.

По информации издания, инцидент произошел 25 июня возле пруда Девичьи слезы. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, полицейские задержали 35-летнего россиянина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Между стрелявшим, двумя мужчинами и женщиной произошел словесный конфликт. Позже полицейские задержали владельца оружия. Один из участников конфликта получил травму», — уточнили в ведомстве,

Один из очевидцев ссоры, в свою очередь, поделился своей версией произошедшего. По его словам, стрелявший был знаком с другими участниками перепалки. Раз пять стрелял мужчина. «Он сильно орал на парней молодых, и девушка там была. Дал им срок до воскресенья. Все разбежались, одного зацепил», — рассказал местный житель.

2 июня сообщалось, что силовики задержали стрелявшего по окнам драмтеатра Набережных Челнов. Им оказался местный житель 2000 года рождения.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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