По Максиму Галкину прошелся Манучаров

Артист Максим Галкин сбежал из страны вместе с семьей. Актер Вячеслав Манучаров высказался резко негативно в адрес Максима Галкина за то, что он увез Аллу Пугачеву в Израиль. Ведущий считает, что супруг не оставил примадонне выбора.«Каково это, в 73 года, будучи легендой и достоянием страны уехать, купив билет в один конец. Уехать не потому что плохо, не потому что не любят, а потому что муж внезапно решил стать «совестью нации», — задается вопросом Манучаров. Манучаров убежден, что Галкин и Пугачева не сопоставимы по масштабу, а потому артистке не следовало уезжать из страны в глухую израильскую деревню, чтобы «увядать в забвении».