По Максиму Галкину прошелся Манучаров
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По Максиму Галкину прошелся Манучаров

По Максиму Галкину прошелся Манучаров
Артист Максим Галкин сбежал из страны вместе с семьей. Актер Вячеслав Манучаров высказался резко негативно в адрес Максима Галкина за то, что он увез Аллу Пугачеву в Израиль. Ведущий считает, что супруг не оставил примадонне выбора.
«Каково это, в 73 года, будучи легендой и достоянием страны уехать, купив билет в один конец. Уехать не потому что плохо, не потому что не любят, а потому что муж внезапно решил стать «совестью нации», — задается вопросом Манучаров. Манучаров убежден, что Галкин и Пугачева не сопоставимы по масштабу, а потому артистке не следовало уезжать из страны в глухую израильскую деревню, чтобы «увядать в забвении».  
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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