Последние новости Донбасса: Пентагон одобрил бегство ВСУ из Северодонецка

Вадим Карасев

Решение украинской армии окончательно отступить из Северодонецка поможет им занять более выгодные позиции для обороны в дальнейшем. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона.

"С выходом из Северодонецка ВСУ смогут занять лучшие позиции для оборонительных действий. Полагаю, важно задуматься о цене, которую Россия заплатила за этот очень небольшой и очень затратный успех", — рассказал представитель Минобороны США.

Военный чиновник также подчеркнул, что у бойцов ВСУ есть отличная возможность для дальнейшего ведения боевых действий с Россией, особенно с помощью РСЗО HIMARS, которые Украина недавно получила от Соединённых Штатов.

В пятницу стало известно, что армия Украины окончательно оставила идею борьбы за Северодонецк и вышла из промзоны, где в первые недели июня шли активные бои. Об этом в своем блоге сообщил редактор украинского сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, находившийся в районе города.

"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно оставили часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, отход прошел под обстрелом, но без потерь. Отходить горько, но это решение уже давно назрело. Украинские воины достойно бились за город и делали больше, чем возможно в таких чрезвычайно тяжелых условиях", – написал Бутусов.

Ранее ряд СМИ сообщал, что союзные войска России и ЛНР близки к захвату Северодонецка и Лисичанска. Так, по мнению автора публикации в британской The Telegraph, о грядущем взятии под контроль данных городов говорят поражения ВСУ возле населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к Северодонецку и Лисичанску.

Потеря Северодонецка и Лисичанска, по словам автора материала, станет "явной неудачей" для ВСУ. Эксперты The Telegraph предполагают, однако, что российская армия все еще может столкнуться с затяжными боями в крупных городах Северодонецкого района ЛНР.

Взятие Лисичанска под контроль станет "важным политическим моментом"

Посол ЛНР в России Родион Мирошник в интервью порталу "Украина.ру" заявил, что взятие Лисичанска под контроль и зачистка его от боевиков будет "важным политическим моментом".

Как утверждает представитель донбасской республики, если союзные войска возьмут Лисичанск и Северодонецк в ближайшее время, это будет означать "полное освобождение территорий ЛНР", после чего войска России, ЛНР и ДНР направятся в сторону Северска, Славянска и Артемовска.

"На Лисичанске будет по сути дела закончено освобождение ЛНР, и это будет крайне важным политическим моментом, потому что это будет один из пунктов заявленной цели специальной военной операции, которую огласил Путин в феврале. Он сказал, что одна из задач — освобождение Луганской Народной республики. Поэтому это первый пункт, который будет выполнен", — рассказал Мирошник.

Посол ЛНР в России подчеркнул, что вооружённые силы РФ после успеха в ЛНР постараются в короткие сроки взять под контроль всю заявленную территорию ДНР, и потому у дипломата "уже есть уверенность, что точно так же будут выполнены все остальные цели" спецоперации.



В среду офицер сил ЛНР Андрей Марочко сообщил, что армия республики при поддержке ВС РФ подошла к Лисичанску настолько близко, что за событиями в населенном пункте можно наблюдать и без специальной оптики. Марочко рассказал, что силы противника уже взяты в оперативное окружение. В данный момент командование ЛНР принимает решение, насколько целесообразным будет физическое окружение Лисичанска. Подполковник сил ЛНР подчеркнул, что оперативное окружение изматывает украинских солдат не меньше.

Российская армия блокировала Лисичанск с юга

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская группа армий "Центр" блокировала Лисичанск (Северодонецкий район) с юга. Так, возглавляет группировку войск генерал-полковник Александр Лапин.

Как подчеркнул Конашенков, всего в течение пяти дней солдаты ВС России освободили порядка 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовк, Мирную Долину, Устиновку.

В Минобороны также рассказали, что бойцы ВСУ продолжают добровольно сдаваться в плен, попав в "горский котёл". По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко сдача солдат противника происходит по всей линии фронта на участке местности, как локально, так и массово.

В субботу военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале со ссылкой на источники с места событий сообщил, что часть разгромленной под Горским и Золотым группировки боевиков ВСУ пытается вырваться из окружения через населённый пункт Степное. Некоторые отряды противника идут прямо через поля, где массово подрываются на собственных минах.

Свежая карта окружения ВСУ под Лисичанском

Ранее сообщалось, что украинские потери под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым Северодонецкого района составили более 1000 человек убитыми, порядка 800 бойцов ВСУ сдались в плен. К 22 июня более 1,3 тыс. боевиков ВСУ и иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, попали в окружение возле населенных пунктов Горское и Золотое к югу от Лисичанска.

