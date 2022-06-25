"Поставили перед фактом: приведут Алексу": директор "Фабрики звезд" рассказала о кумовстве на шоу
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"Поставили перед фактом: приведут Алексу": директор "Фабрики звезд" рассказала о кумовстве на шоу

"Поставили перед фактом: приведут Алексу": директор "Фабрики звезд" рассказала о кумовстве на шоу

58-летняя Лина Арифулина была директором "Фабрики звезд" на протяжении пяти сезонов и как никто другой знает всю подноготную этого реалити-шоу. В те годы еще не было такого обилия подобных шоу, поэтому создателям пришлось учиться на своих ошибках.

За годы Лина повидала множество талантливых людей, кто приходил на шоу и сразу начинал петь почти как профессионал. Но были и те, кто совсем ничего в этом не понимал и их приходилось учить.


Однако некоторых новичков приходилось брать не смотря ни на что, потому что их привели влиятельные люди. В беседе на передаче "Фабрика с Яной Чу" Арифулина рассказала, что такой была певица Алекса.

Приводили своих, да. Алекса — это очевидный момент. Ее просто привели, это был как факт: вот будет Алекса — вся такая нимфа.

Отец певицы — украинский бизнесмен Александр Чвиков. На проекте Алекса обрела большую популярность, как одна из самых ярких выпускниц. Многие полюбили ее за романтичные песни, а некоторые стали следить только после того, как она закрутила роман с Тимати.

Несмотря на хорошие перспективы в музыке, она не стала продолжать ею заниматься. Алекса выбрала модельный бизнес, блогерство и семейную жизнь. По ее словам, опыт участия в конкурсе был скорее негативным. "Благо, когда я находилась там, была еще маленькой и не особо понимала, что происходит. Будучи взрослой, я там не выдержала бы даже недели", — признавалась она в интервью.

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По материалам: uposters.ru

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