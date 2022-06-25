Правительство отрегулировало предоставление квартир сотрудникам Росгвардии

В кабмине определили порядок и условия предоставления жилых помещений людям, которые служат в войсках Национальной гвардии РФ. Такое постановление Правительства вступает в силу 25 июня.

Обновленные правила регулируют предоставление в собственность жилых помещений сотрудникам Росгвардии. Они распространяются, например, на случаи, когда сотрудники получили инвалидность I и II групп из-за увечий или болезней, связанных со службой. Также речь идет о ситуациях, когда сотрудники, имеющие специальные звания полиции, имеют право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья, если они живут в общежитии или метраж квартиры, которую они занимают по договору социального найма вместе с семьей, меньше 15 метров на человека. Кроме того, постановление определяет порядок предоставления квартир членам семьи погибших или умерших граждан, проходивших службу в Росгвардии и имевших специальные звания полиции. Раньше в документе, в который внесли изменения, шла речь только о сотрудниках органов внутренних дел.

Согласно постановлению, жилые помещения, оформленные в собственность Российской Федерации и закрепленные на праве оперативного управления за Росгвардией и ее территориальным органами, предоставляют во владение сотрудникам на основании их заявлений. Решение принимает директор Росгвардии, и оно должно быть оформлено правовым актом.





Также документ уточняет, что именно учитывается при определении площади жилья, которое передают в собственность сотруднику Росгвардии. Так, в расчет возьмут помещения, которые принадлежат ему или членам его семьи, и сделки с жильем, которые они заключили уже после принятия на учет для получения единовременной выплаты на приобретение жилья.

Сотрудникам МВД и Росгвардии, которые будут подавать заявления на получение квартир в собственность, больше не надо будет предоставлять три вида документов: выписку из домовой книги, копию финансового лицевого счета и справку о стаже службы. Понадобятся только копия паспорта, свидетельства о браке, свидетельства о рождении детей и документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения, если таковое есть.





Некоторым категориям понадобится собрать дополнительные документы. Так, инвалиду I и II групп нужно будет предоставить заключение военно-врачебной комиссии о связи увечья или заболевания со службой, а также бумаги о жилье, которое принадлежит ему или членам его семьи.

Если квартиру будут получать члены семьи погибшего сотрудника, им надо будет предоставить копию о его смерти, заключение военно-врачебной комиссии о связи смерти с увечьем или заболеванием, полученными на службе, а также копию паспорта с отметками о регистрации брака и о детях.