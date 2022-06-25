Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо

Андрей Разин высказался о жизни певца Юрия Шатунова. 58-летний Андрей Разин заявил, что культового певца погубила вредная привычка. Продюсер группы «Ласковый май» также отметил, что перенесенный Юрием Шатуновым коронавирус сказался на состоянии его сердца. Исполнитель хитов «Белые розы» и «Седая ночь» скончался ночью 23 июня. Причиной смерти звезды сцены стала острая сердечная недостаточность (обширный инфаркт миокарда). Бывшему детдомовцу было всего 48 лет. Многие деятели культуры считают, что уход из жизни Шатунова спровоцировал тяжелейший конфликт с Разиным. Продюсер запрещал певцу исполнять хиты группы. Лишь за три дня до смерти Юрий выиграл у него в суде это право. Певец был закрытым спокойным человеком, он близко к сердцу воспринял эти скандалы. Однако Андрей заявил, что его стравили с бывшим другом.«Я и ребята из «Ласкового мая» просто в шоке от того, что произошло, — рассказал Разин. — Выражаю искренние соболезнования его жене, детям, всем близким. Вечная ему память. Мы познакомились, когда Юрке было 13 лет, его становление проходило на моих глазах. Юра был человеком светлым, добрым, мы никогда не ссорились и не поссорились бы, если бы нас не стравили. Его популярность в перестроечные годы можно сравнить разве что с президентом Михаилом Горбачевым, и в одном из опросов тех лет Юра его обошел». Мать Юрия умерла в 29 лет – не выдержало сердце. Продюсер заверил, что в течение десятилетий его тревожило самочувствие певца. Заслуженный артист Республики Крым высказал мнение, что Шатунов приблизил свой уход из жизни, поскольку не отказался от вредной привычки. «Я всегда беспокоился из-за его здоровья, из-за проблем с сердцем его не взяли в армию. Я всё время уговаривал его бросить курить, но он отказывался наотрез, говорил: «Забери всё, но курить не брошу». Юра переболел ковидом, возможно, это тоже сказалось на сердце», – отметил Андрей для РИА Новости.