Пушков ответил на слова Бербок об использовании Россией голода как оружия
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Пушков ответил на слова Бербок об использовании Россией голода как оружия

Пушков ответил на слова Бербок об использовании Россией голода как оружияПушков: аргументация критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале ответил на слова главы МИД Германии Анналены Бербок, заявившей, будто Москва использует голод как оружие.

По словам сенатора, аргументация западных политиков, которые критикуют Россию, «не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер».

Ранее Бербок заявила, что Россия использует голод в качестве оружия. «Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники», — сказала она. По мнению чиновницы, Россия «пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других», а также «блокирует порты» в Черном море.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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