Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставкой удобрений на мировой рынок

Вадим Карасев

Президенты Путин и Лукашенко обсудили в Санкт-Петербурге поставку удобрений

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили ситуацию с поставкой удобрений для сельского хозяйства на мировой рынок. Фрагмент переговоров опубликован в Telegram-канале ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

На встрече сторон в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге Путин обратил внимание коллеги на то, что Россия и Белоруссия являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок. Так, Москва и Минск договорились о готовности предпринять все необходимое, чтобы удовлетворить потребности мировых рынков в связи с перебоями в поставках продовольствия и удобрений.

«Мы уже потихоньку начинаем там [в порту в Ленинградской области] грузить минеральные удобрения. Думаю, там будет самый мощный порт, даже, может быть, нам его не хватит. Но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться», — заявил о начале поставки минеральных удобрений Лукашенко.

Также белорусский лидер добавил, что в рамках его визита в Санкт-Петербург он смог осмотреть место в Бронке, где планируется построить белорусский порт. По его словам, Белоруссию полностью устраивает то место, где Россия предложила реализовать проект.

25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча глав государств пройдет в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

