Путин: Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок

Вадим Карасев

Страны-участники формата "БРИКС плюс" выступают за утверждение в мире подлинного демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия и справедливости, заявил президент России Владимир Путин .

"Представленные на сегодняшней встрече страны выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу, за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".

Президент подчеркнул, что актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими эти ценности, резко возросла в условиях разбалансировки международных отношений.

Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.