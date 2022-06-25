Путин: Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин: Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок

Путин: Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок

Страны-участники формата "БРИКС плюс" выступают за утверждение в мире подлинного демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия и справедливости, заявил президент России Владимир Путин .

"Представленные на сегодняшней встрече страны выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу, за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".


Президент подчеркнул, что актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими эти ценности, резко возросла в условиях разбалансировки международных отношений.

Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. Заседание в пятницу проходит по теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Путин: Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок
Путин: Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный
Гадание по облакам
Гадание по облакам
Россиянам назвали указывающий на перезрелость клубники признак
Россиянам назвали указывающий на перезрелость клубники признак
Сергей Пенкин про обиду на Пугачеву, нежелание иметь детей и лицемерие в шоу-бизнесе
Сергей Пенкин про обиду на Пугачеву, нежелание иметь детей и
Какого стиля одежды следует придерживаться офисному работнику, что не стоит надевать в жару
Какого стиля одежды следует придерживаться офисному работнику, что не
Когда ожидать летнюю крупную распродажу игр на Xbox
Когда ожидать летнюю крупную распродажу игр на Xbox
Китай выразил протест США из-за полета американского военного самолета у Тайваня
Китай выразил протест США из-за полета американского военного
Ведущие проекта решили выставить за ворота самую скучную пару
Ведущие проекта решили выставить за ворота самую скучную пару
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
Мнение: CBDC угрожают стейблкоинам, а не биткоину
Мнение: CBDC угрожают стейблкоинам, а не биткоину
Зачем приходят в мир люди, рожденные в июле, какое их предназначение и карма
Зачем приходят в мир люди, рожденные в июле, какое их предназначение
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области

Топ на сегодня

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450 миллионов долларов
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450
Кудрявцева показала трогательную переписку с Шатуновым: «Говорили о жизни, несправедливости и детстве»
Кудрявцева показала трогательную переписку с Шатуновым: «Говорили о
Нефтяным компаниям передали пожелание Байдена по бензину
Нефтяным компаниям передали пожелание Байдена по бензину
VPS: правильный выбор с учетом целей и поставленных задач
VPS: правильный выбор с учетом целей и поставленных задач
Clarity Boost теперь доступна всем игрокам в Microsoft Edge
Clarity Boost теперь доступна всем игрокам в Microsoft Edge

Еще по теме

Володин призвал страны БРИКС противостоять доминированию в мире одной валюты
Путин назвал БРИКС ключевым элементом многополярного мира
Путин призвал БРИКС к совместному поиску решений проблем в мировой торговле
Путин: РФ рассчитывает на рост торговли со странами БРИКС