Путин заявил, что некоторые страны стремятся подменить архитектуру безопасности

Вадим Карасев

Некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности на некие правила, считает президент РФ Владимир Путин.

"В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах. Каких правилах? Кто эти правила придумал, непонятно", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".

По его словам, попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, умноженное на последствия пандемии коронавируса, лишь обострило кризисные явления в мировой экономике.