Раскрыто число пострадавших при стрельбе в норвежском ночном клубе
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Раскрыто число пострадавших при стрельбе в норвежском ночном клубе

Раскрыто число пострадавших при стрельбе в норвежском ночном клубеAP: более 10 человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Осло

Более десяти человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в норвежском Осло. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

«Два человека погибли и более десяти ранены в субботу рано утром в результате массовой стрельбы в Осло», — приводит агентство заявление полиции.

По данным правоохранителей, всего 14 человек обратились за медицинской помощью, восемь из них были госпитализированы.

Инцидент произошел в центре норвежской столицы в ночь на субботу, 25 июня. Неизвестный открыл стрельбу в клубе, в результате чего погибли два человека. Подозреваемого задержали недалеко от места происшествия. Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Апшеронске Краснодарского края 54-летний мужчина застрелил 28-летнего горожанина в кафе. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Убийство попало на видео.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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