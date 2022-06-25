Регулятор Дубая заявил об отсутствии у 3AC лицензии на работу в эмирате

Хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) не зарегистрирован в Управлении финансовых услуг Дубая (DFSA), хотя ранее заявлял о планах перенести в эмират свою штаб-квартиру. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на представителя ведомства.

«Мы можем подтвердить, что Three Arrows Capital не является уполномоченной фирмой и не регулируется DFSA», — сообщили в Управлении.

В мае 2022 года сооснователь 3AC Су Чжу заявил, что фонд планирует перенести свою штаб-квартиру из Сингапура в Дубай. Среди причин он назвал более благоприятную нормативно-правовую среду.

В профиле Чжу в Twitter Дубай также указан в качестве места дислокации.

Данные: Twitter.

В Сингапуре деятельность 3AC контролирует Денежно-кредитное управление (MAS). Для организации бизнеса в эмирате компания должна была подать соответствующую заявку в DFSA.

Напомним, сооснователь Three Arrows Capital Кайл Дэвис заявил, что хедж-фонд рассматривает возможность продажи части активов для своего спасения.