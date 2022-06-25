Россия передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М»

Россия в ближайшие несколько месяцев передаст Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА Новости.

Путин напомнил, что «Искандеры» могут применять баллистические и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.

В середине июня замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал Россию задействовать дополнительные ракетные комплексы «Искандер» и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. Объем дополнительного вооружения должна была определить разведка ДНР.