Россиянам назвали указывающий на перезрелость клубники признак

Вадим Карасев

Ветсанэксперт Кокорева рассказала, что белый кончик клубники указывает на ее незрелость

Существуют признаки, по которым можно определить незрелость или перезрелость клубники. Их перечислила в разговоре с «Лентой.ру» заведующая государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Татьяна Кокорева. Она также поделилась советами по выбору вкусной и безопасной для здоровья ягоды.

Нюхаем, щупаем, смотрим

Во-первых, стоит понюхать ягоду — клубника должна иметь насыщенный аромат, рассказала Кокорева. «Неприятные запахи могут свидетельствовать о том, что ягоду обрабатывали химикатами, а полное отсутствие запаха говорит, что ее созревание ускорили при помощи удобрений», — подчеркнула эксперт.

Во-вторых, нужно помнить, что критерий хорошей клубники — умеренная плотность плода. «Не покупайте слишком мягкую или твердую ягоду», — посоветовала она.

В-третьих, конечно же, важно изучить внешний вид клубники. Лучше выбирать ягоду с чашелистиком — зелеными листьями, которые обрамляют клубнику, отметила Кокорева, так как их наличие подтверждает, что сбор проходил правильно.

Кроме того, стоит отказываться от ягоды в собственном соку, обратила внимание Кокорева. Если клубника лежит в контейнере, где скопилось много сока – она быстро портится на солнце в теплую погоду.

Что указывает на незрелость и перезрелость

«Зеленые пятна или белый кончик ягоды говорят о том, что ягода еще не созрела, а слишком темный красный цвет, наоборот, указывает на то, что клубника перезрела», — рассказала ветсанэксперт, рекомендовав покупать клубнику только яркого красно-розового цвета.

Чтобы не подвергать свое здоровье лишнему риску, специалист рекомендовала покупать клубнику на московских рынках, ярмарках выходного дня и на фирменных точках с клубникой и земляникой, которые работают по всему городу. Дело в том, что эта продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу для того, чтобы на прилавках оказывалась только безопасная ягода.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева назвала суточную норму потребления клубники и черешни.