С помощью чего можно удобрить почву, сделать ее рыхлой и плодородной

В скором времени стрелки термометров покажут сильную жару, и почву необходимо будет поливать. Но вода не поможет, если земля неплодородная, кислая и жесткая. Из-за этого и происходят потери урожая в больших количествах. Далее мы расскажем, как сделать почву рыхлой и плодородной, какие есть простые и дешевые способы.

Кислая почва — что это такое

Ее кислотность определяется количеством ионов водорода и алюминия, а также довольно часто подобная земля испытывает недостаток магния. Множество видов растений не могут нормально расти и развиваться в кислой почве, особенно овощи и ягоды.

Кислотность определяется таким показателем, как pH — pondus Hydrogenii. Например, если во время проверки почвы лабораторным путем показало цифру 7 – это означает, что почва нейтральная, если выше, то щелочная. Цифра 5 означает среднюю кислотность земли, а от 4 до 4,5 – кислую.

Какими методами можно определить кислотность почвы





Если овощи и фрукты плохо растут на огороде, необходимо проверить почву. Есть несколько способов. Например, ее можно проверить самостоятельно с помощь рН-метров, которые продаются в различных сельскохозяйственных магазинах. Еще один способ — проверить почву в лаборатории.

Кислая почва будет сверху с беловатым оттенком. На ней плохо растут одуванчики и пырей, а вот конский щавель и хвощ любят такую землю.

Проверка земли с помощью уксуса

Для проверки земли уксусом понадобится образец почвы и сода. Далее необходимо уксусную кислоту смешать с грунтом. Если смесь начинает шипеть, это означает, что все нормально, кислотности нет.

Если никакого результата не было или он не устроил человека, следует провести вторую проверку. Необходимо взять новую часть земли, добавить воду и соду. Если при этом было шипение, это означает, что почва имеет кислотность. Если первая проверка и эта не показали химических реакций, это означает, что почва кислая.

Каким образом сделать почву некислой

Кислотность можно убрать известью. На одну сотку необходимо 10 кг. Также можно разбавить ее золой – 1-1,5 кг на квадратный метр. Она добавит земле фосфор и калий, которые необходимы многим растениям.

Как сделать огород рыхлым

Есть некоторые способы, которые помогут сделать почву рыхлой и плодородной без помощи опилок.

«Торф — отличный рыхлящий материал. Там есть азот, фосфор и калий, но они в неудобоваримой для растений форме. Земля становится кислой, поэтому нужно вносить сразу и доломитовую муку. Будет очень хорошая рыхлящая масса тогда», — рассказала Людмила Шубина, которая является агрономом и кандидатом сельскохозяйственных наук.

Также можно разрыхлить землю с помощью сидеральных культур. Этот способ довольно кропотливый, но для него не нужны дополнительные удобрения.