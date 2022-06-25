Сара Джессика Паркер поделилась своим взглядом на старение и попросила не называть ее "смелой" из-за седых волос
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Сара Джессика Паркер поделилась своим взглядом на старение и попросила не называть ее "смелой" из-за седых волос

Сара Джессика Паркер поделилась своим взглядом на старение и попросила не называть ее "смелой" из-за седых волос

Сара Джессика Паркер дала интервью журналам InStyle и Allure. В них она поделилась своим взглядом на старение и попросила поклонников не хвалить ее за то, что она часто появляется на публике с седыми волосами.

По признанию актрисы, сама она не думает о своей седине слишком много, поэтому ее удивляет то, как цветом ее волос озабочена общественность. Звезда "Секса в большом городе" вспомнила, как из-за появления в сети фотографий, на которых ее волосы не были окрашены, многие начали восхищаться ее "смелостью".

Несколько месяцев они обсуждали, какая я храбрая, раз не скрываю свою седину. Я думала: "Пожалуйста, похвалите кого-нибудь другого за действительно смелый поступок".


Энди Коэн и Сара Джессика Паркер

В беседе с Allure Сара Джессика Паркер отметила, что на снимках, которые вызвали такой резонанс, рядом с ней был запечатлен продюсер и актер Энди Коэн, чьи седые волосы ни на кого не произвели впечатления.

Он полностью седой. Но о нем никто даже не упомянул, хотя он сидел рядом со мной. Меня это не злит, это просто наблюдение.

В разговоре с InStyle актриса сказала, что, по ее мнению, мизогиния — главная причина, почему женщины испытывают сильный стресс из-за старения.

Тревога присутствует и она оправдана, потому что общество так сфокусировано на старении женщин. Мы так часто говорим о появлении морщин, при этом умалчивая о том, что они появляются по мере того, как ты становишься лучше как профессионал, как друг, как дочь, как чей-то опекун, партнер или сестра. Я часто встречаю разных женщин и думаю о том, какие они красивые. Я смотрела бы на них вечность. И поверьте, это никак не связано с их возрастом. Неважно, 18 им или 78.


Ранее актриса Энди Макдауэлл дала интервью People, в котором рассказала о принятии возраста и призналась, что стала чувствовать себя счастливее с седыми волосами.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Экстерьер
По материалам: spletnik.ru

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