Сергей Пенкин про обиду на Пугачеву, нежелание иметь детей и лицемерие в шоу-бизнесе
Сегодня, 07:10
Обладателю уникального голоса диапазоном в четыре октавы пришлось посвятить всего себя сцене, чтобы добиться успеха и безграничной любви поклонников. Пенкин не скрывает, что больше не верит в дружбу в шоу-бизнесе, а семье и детям предпочитает концерты и гастроли.
Работа дворником, поступление в Гнесинку с 11-го раза и неудачные романы — все это не только не подкосило талантливого музыканта, но и дало ему сил на мощный прорыв в карьере. Сейчас 61-летний артист неизменно работает под аккомпанемент оркестра и отказывается исполнять композиции под фонограмму. Его дискография насчитывает 25 альбомов, он дублирует фильмы, снимается в киноэпизодах, участвует в телешоу. Голос Пенкина занесен в Книгу рекордов Гиннесса — это ли не показатель успеха?
Накануне большого сольного концерта мы пообщались с музыкантом и узнали, держит ли он обиды на коллег и жалеет ли о том, что не обзавелся детьми.
стархит1 июля ожидается ваш большой сольный концерт в Зеленом театре ВДНХ. Вы исполните свои хиты в акустическом формате. Как готовитесь к событию, как долго шла работа? Что ожидать зрителям?
В программу входит не только акустический блок из моих хитов. По традиции на концерте прозвучат все мои известные композиции, любимые зрителем. Думаю, что не разочарую своих поклонников в этот летний вечер .
стархитВы всегда тепло общались с Аллой Пугачевой, поддерживали связь, даже когда творческие пути разошлись. Например, в прошлом году она поздравляла вас с юбилеем. Сейчас когда певица с семьей уехала из России и оказалась даже в каком-то смысле в изгнании, вы как-то пытались выйти с ней на контакт? Может быть, писали слова поддержки...
Алла для меня всегда была и будет певицей номер один. Не появилось еще на российской сцене второй такой артистки. И, думаю, что в ближайшее время не появится. Мы, к сожалению, очень мало общались, я очень обижался на то, что она меня никогда не приглашала на свои Рождественские встречи. Когда-то, много лет назад, я приезжал поздравить ее с днем рождения, тогда они еще жили с Филиппом на Земляном валу. Смешно тогда получилось: у них была двухэтажная квартира, и я точно знал, что Филипп был дома, но он так и не вышел! С Аллой же мы тогда очень хорошо провели время и даже спели вместе мою песню «Дождь осенний». Больше мы не общались, и мне было очень приятно, когда в прошлом году в день моего юбилея она мне позвонила и сказала много искренних слов!
стархитУ вас была возможность переехать в Англию благодаря бывшей жене и строить там карьеру. Однако вы отказались, аргументируя тем, что не хотели бы быть «там» человеком второго сорта. При этом ваши коллеги говорили, что с таким талантом, как у вас, вы стали бы суперзвездой и миллиардером. В России же вам почему-то не дали даже звания народного... Ни разу не жалели о решении остаться?
Я патриот своей Родины, и у меня даже мыслей не было уехать отсюда. В свое время «оттуда» поступали предложения спеть на оперной сцене, но я все же эстрадный артист и всегда любил исполнять поп-музыку. Кроме того, у меня есть проблемы с иностранными языками, да и вообще, если быть честным, мы никому там не нужны. Нет среди наших людей артистов, которые остались там жить и уж тем более разбогатели. Я не имею в виду оперных и балетных прим. Считаю, что здесь у меня нет конкурентов, я давно занял свою нишу и очень комфортно себя в ней ощущаю. Отсутствие званий не лишает меня общения с моим любимым зрителем, я его искренне ценю и он отвечает мне взаимностью.
стархитПару лет назад вы шокировали поклонников экстремальным похудением — скинули более 20 килограммов! Вы и сейчас придерживаетесь достигнутой тогда формы?
С диетой все сложно, я всегда в разном весе — то поправляюсь, то худею. Мне очень сложно поддерживать форму, я люблю поесть.
стархитКак-то вы резко высказались о Ларисе Долиной, отметив, что она «показала свою сущность», когда перестала общаться со старыми друзьями. Как по-вашему, в среде шоу-бизнеса вообще существует понятие дружба? Кого из коллег вы можете назвать другом на сегодняшний день?
К Ларисе Долиной я отношусь с уважением. Но я так и не понял, что же произошло в наших отношениях, ведь ничего плохого я ей не делал, она мне тоже. Несколько артистов из нашего цеха вызывают у меня уважение, но сказать, что я с ними дружу, — не могу. Думаю, что в нашем деле это просто невозможно — фальшь, лицемерие, зависть процветают. Посмотрите мое видео на новый трек «Медиамир» — и вы все поймете.
стархитВ одном из интервью вы говорили, что были бы не против воспользоваться услугами суррогатной матери и обзавестись детьми, как это сделали многие ваши коллеги. Вы все еще думаете об этой идее или решили от нее отказаться?
Что касается собственных детей, то, думаю, что уже несколько поздно. Я сам ребенок немолодых родителей, поэтому мне бы не хотелось, чтобы мои дети не понимали, как меня величать — папа или дедушка. Хотя в свои 61 я прекрасно себя чувствую и еще много всего планирую сделать в своей музыкальной карьере. Жизнь продолжается, и творчество тоже!
стархитО чем вы сейчас мечтаете?
Моя самая большая мечта — чтобы мне не мешали работать и хотя бы немного помогали. Все остальное я сделаю сам!