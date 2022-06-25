Сергей Пенкин про обиду на Пугачеву, нежелание иметь детей и лицемерие в шоу-бизнесе

Обладателю уникального голоса диапазоном в четыре октавы пришлось посвятить всего себя сцене, чтобы добиться успеха и безграничной любви поклонников. Пенкин не скрывает, что больше не верит в дружбу в шоу-бизнесе, а семье и детям предпочитает концерты и гастроли.

Работа дворником, поступление в Гнесинку с 11-го раза и неудачные романы — все это не только не подкосило талантливого музыканта, но и дало ему сил на мощный прорыв в карьере. Сейчас 61-летний артист неизменно работает под аккомпанемент оркестра и отказывается исполнять композиции под фонограмму. Его дискография насчитывает 25 альбомов, он дублирует фильмы, снимается в киноэпизодах, участвует в телешоу. Голос Пенкина занесен в Книгу рекордов Гиннесса — это ли не показатель успеха?

Накануне большого сольного концерта мы пообщались с музыкантом и узнали, держит ли он обиды на коллег и жалеет ли о том, что не обзавелся детьми.

стархит1 июля ожидается ваш большой сольный концерт в Зеленом театре ВДНХ. Вы исполните свои хиты в акустическом формате. Как готовитесь к событию, как долго шла работа? Что ожидать зрителям?В программу входит не только акустический блок из моих хитов. По традиции на концерте прозвучат все мои известные композиции, любимые зрителем. Думаю, что не разочарую своих поклонников в этот летний вечер .стархитВы всегда тепло общались с Аллой Пугачевой, поддерживали связь, даже когда творческие пути разошлись. Например, в прошлом году она поздравляла вас с юбилеем. Сейчас когда певица с семьей уехала из России и оказалась даже в каком-то смысле в изгнании, вы как-то пытались выйти с ней на контакт? Может быть, писали слова поддержки...Алла для меня всегда была и будет певицей номер один. Не появилось еще на российской сцене второй такой артистки. И, думаю, что в ближайшее время не появится. Мы, к сожалению, очень мало общались, я очень обижался на то, что она меня никогда не приглашала на свои Рождественские встречи. Когда-то, много лет назад, я приезжал поздравить ее с днем рождения, тогда они еще жили с Филиппом на Земляном валу. Смешно тогда получилось: у них была двухэтажная квартира, и я точно знал, что Филипп был дома, но он так и не вышел! С Аллой же мы тогда очень хорошо провели время и даже спели вместе мою песню «Дождь осенний». Больше мы не общались, и мне было очень приятно, когда в прошлом году в день моего юбилея она мне позвонила и сказала много искренних слов!стархитУ вас была возможность переехать в Англию благодаря бывшей жене и строить там карьеру. Однако вы отказались, аргументируя тем, что не хотели бы быть «там» человеком второго сорта. При этом ваши коллеги говорили, что с таким талантом, как у вас, вы стали бы суперзвездой и миллиардером. В России же вам почему-то не дали даже звания народного... Ни разу не жалели о решении остаться?Я патриот своей Родины, и у меня даже мыслей не было уехать отсюда. В свое время «оттуда» поступали предложения спеть на оперной сцене, но я все же эстрадный артист и всегда любил исполнять поп-музыку. Кроме того, у меня есть проблемы с иностранными языками, да и вообще, если быть честным, мы никому там не нужны. Нет среди наших людей артистов, которые остались там жить и уж тем более разбогатели. Я не имею в виду оперных и балетных прим. Считаю, что здесь у меня нет конкурентов, я давно занял свою нишу и очень комфортно себя в ней ощущаю. Отсутствие званий не лишает меня общения с моим любимым зрителем, я его искренне ценю и он отвечает мне взаимностью.стархитПару лет назад вы шокировали поклонников экстремальным похудением — скинули более 20 килограммов! Вы и сейчас придерживаетесь достигнутой тогда формы?С диетой все сложно, я всегда в разном весе — то поправляюсь, то худею. Мне очень сложно поддерживать форму, я люблю поесть.стархитКак-то вы резко высказались о Ларисе Долиной, отметив, что она «показала свою сущность», когда перестала общаться со старыми друзьями. Как по-вашему, в среде шоу-бизнеса вообще существует понятие дружба? Кого из коллег вы можете назвать другом на сегодняшний день?К Ларисе Долиной я отношусь с уважением. Но я так и не понял, что же произошло в наших отношениях, ведь ничего плохого я ей не делал, она мне тоже. Несколько артистов из нашего цеха вызывают у меня уважение, но сказать, что я с ними дружу, — не могу. Думаю, что в нашем деле это просто невозможно — фальшь, лицемерие, зависть процветают. Посмотрите мое видео на новый трек «Медиамир» — и вы все поймете.стархитВ одном из интервью вы говорили, что были бы не против воспользоваться услугами суррогатной матери и обзавестись детьми, как это сделали многие ваши коллеги. Вы все еще думаете об этой идее или решили от нее отказаться?Что касается собственных детей, то, думаю, что уже несколько поздно. Я сам ребенок немолодых родителей, поэтому мне бы не хотелось, чтобы мои дети не понимали, как меня величать — папа или дедушка. Хотя в свои 61 я прекрасно себя чувствую и еще много всего планирую сделать в своей музыкальной карьере. Жизнь продолжается, и творчество тоже!стархитО чем вы сейчас мечтаете?Моя самая большая мечта — чтобы мне не мешали работать и хотя бы немного помогали. Все остальное я сделаю сам!