Сергей Пенкин рассказал об отношениях с Ларисой Долиной
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Сергей Пенкин рассказал об отношениях с Ларисой Долиной

Сергей Пенкин рассказал об отношениях с Ларисой Долиной
Певец Сергей Пенкин сообщил о ссоре с Ларисой Долиной. Артист заявил, что в свое время у него возникло непонимание с певицей Ларисой Долиной. Они до сих пор не общаются. «К Ларисе Долиной я отношусь с уважением. Но я так и не понял, что же произошло в наших отношениях, ведь ничего плохого я ей не делал, она мне тоже», сказал Сергей Пенкин.
Как отметил Пенкин, он уважает некоторых звезд шоу-бизнеса, но не может назвать их друзьями. Дело в том, что среди селебрити процветает фальш, лицемерие и зависть, сообщает «СтарХит». Ранее Сергей Пенкин негативно высказывался о Ларисе Долиной. Он говорил, что она «показала свою сущность», перестав общаться со старыми друзьями.
# Шоу-бизнес Пенкин Сергей
По материалам: z-aya

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