СМИ: Goldman Sachs привлечет $2 млрд для покупки активов Celsius Network

Финансовый конгломерат Goldman Sachs планирует привлечь от инвесторов $2 млрд для покупки активов криптолендинговой платформы Celsius Network в случае ее банкротства. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, сделка позволит инвесторам приобрести активы Celsius с большим дисконтом в случае признания платформой своей неплатежеспособности.

Один из собеседников CoinDesk рассказал, что банк ведет переговоры с криптовалютными фондами, ориентированными на покупку проблемного капитала структурами и традиционными финансовыми компаниями. Приобретенные в рамках потенциального соглашения активы «будут управляться участниками сбора средств».

По состоянию на май 2022 года Celsius управляла активами почти на $12 млрд и выдала клиентам кредиты на общую сумму $8,2 млрд.

24 июня The Wall Street Journal сообщила, что Celsius наняла консалтинговую фирму Alvarez & Marsal в качестве советника по возможной подаче заявления на банкротство. В том же месяце газета писала, что компания также привлекла юристов из Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

Ранее журналисты рассказали, что Celsius наняла финансовый конгломерат Citigroup для поиска возможного решения проблем, возникших после заморозки активов клиентов.

Источники CoinDesk отметили, что Akin Gump и Citigroup рекомендовали платформе признать свою неплатежеспособность.

Новость об интересе Goldman Sachs к активам Celsius вызвала резонанс в сообществе. Некоторые посчитали, что это хороший сигнал для индустрии, поскольку инициатива конгломерата исключает «заражение» криптовалютного рынка.

The main market-native risk to Bitcoin/crypto has been contagion.



We’ve now seen FTX strike deals with Blockfi + Voyager, and now Goldman buying Celsius’ assets.



Any concern around these firms has now been broadly alleviated and participants should feel more comfortable. — Will Clemente (@WClementeIII) June 24, 2022

«Основным рыночным риском для биткоина и криптовалют является заражение. Мы видели, как FTX заключила сделки с BlockFi и Voyager Digital, а теперь Goldman покупает активы Celsius. Любое беспокойство касательно этих компаний теперь в целом ослаблено, участники [индустрии] должны чувствовать себя более комфортно», — написал ведущий аналитик Blockware Solutions Уильям Клементе.

Однако далеко не все разделяют подобный оптимизм. Соучредитель биржи BitMEX Артур Хэйес подчеркнул, что Goldman Sachs никогда не станет рисковать собственными деньгами, если «не говорит об этом прямо».

2/



GS is doing what advisory banks do, assemble a bunch of investors, and help them structure the purchase of distressed assets for a phat fee. — Arthur Hayes (@CryptoHayes) June 24, 2022

«Goldman Sachs делает то, что делают все консультационные банки — собирает группу инвесторов и помогает ей структурировать покупку проблемных активов за огромную плату», — написал он.

Хэйес признал, что, если сделка действительно состоится, сообщество «может радоваться», поскольку клиенты Celsius смогут вывести активы, а кредиторы вернут часть своих денег. По его мнению, это восстановит доверие к индустрии и даст необходимый для развития рынка импульс.

«Любые «спасения» стоит рассматривать как рекламные трюки, пока не поступят реальные деньги, а реальные вкладчики не смогут вывести часть или все свои средства от неплатежеспособных централизованных криптокредиторов», — добавил он.

Goldman Sachs не первый, кто задумался о покупке активов Celsius. В середине месяца платформа Nexo заявила о готовности выкупить кредитный портфель конкурента. 22 июня Chainge Finance предложила сервису приобрести «определенные активы и обязательства».

Ранее соучредитель инвестиционной онлайн-платформы BnkToTheFuture Саймон Диксон предложил план спасения сервиса кредитования Celsius Network аналогичный реабилитации Bitfinex после взлома в 2016 году.

Тогда инициатива включала выпуск security-токенов, долговое финансирование и использование собственного капитала. По его словам, инвесторы получили «очень высокую прибыль за высокий риск, который на себя взяли».

После новостей о сборе средств Goldman Sachs Диксон обратился к Nexo с просьбой связаться с командой BnkToTheFuture. Он подчеркнул, что вместе стороны смогут предложить лучшее решение.

Let’s discuss @Nexo - reach out to the @BankToTheFuture team or DM me. We can do better than @GoldmanSachs - let’s put something together for the @CelsiusNetwork community that makes depositors good. — Simon Dixon (Beware Impersonators) (@SimonDixonTwitt) June 24, 2022

Напомним, Комиссии по ценным бумагам пяти штатов США в «приоритетном порядке» приступили к изучению приостановки Celsius функции вывода средств клиентами, согласно Reuters.