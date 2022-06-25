«Соли разъели все органы»: бывшая жена рассказала о страшных муках Пьера Нарцисса перед смертью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Соли разъели все органы»: бывшая жена рассказала о страшных муках Пьера Нарцисса перед смертью

«Соли разъели все органы»: бывшая жена рассказала о страшных муках Пьера Нарцисса перед смертью

«Соли разъели все органы»: бывшая жена рассказала о страшных муках Пьера Нарцисса перед смертью

Пьер Нарцисс скоропостижно скончался 21 июня. Причиной стали серьезные осложнения от подагры. Экс-жена артиста подробно рассказала, что было не так со здоровьем музыканта.


«Он все 10 лет жил, зная, что у него подагра. Знал, как ее купировать, какие таблетки выпить. Обычно во время подагры мочевая кислота откладывается на руках и ногах, но в его случае она оседала на внутренних органах, тем самым разрушая их. Здесь была критическая масса солей, которая разъела все органы», — с ужасом объясняет Валерия в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Обсудить самые актуальные новости вы можете в нашем

«Это тот человек, которого я буду ставить в пример всю свою жизнь, человек которого я буду чтить, человек, который поставил меня на ноги…дал фундамент этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет, но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях…» — написала девочка.

Напомним, похороны певца перенесли на 29 июня. Все из-за разногласия сторон между родственниками Пьера Нарцисса и его бывшей женой. Посольство Камеруна в Москве отказались выдавать официальную бумагу о погребении Валерии Калачевой, так как мать певца желает привезти тело на родину — в Камерун. О

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Опасные дни в июле 2022 года: когда стоит вести себя предельно осторожно
Опасные дни в июле 2022 года: когда стоит вести себя предельно
«Соли разъели все органы»: бывшая жена рассказала о страшных муках Пьера Нарцисса перед смертью
«Соли разъели все органы»: бывшая жена рассказала о страшных муках
Way of the Hunter выйдет в августе — симулятор охотника нового поколения
Way of the Hunter выйдет в августе — симулятор охотника нового
Вестник DeFi: команда Chainlink анонсировала стейкинг, а хакеры взломали Horizon на $100 млн
Вестник DeFi: команда Chainlink анонсировала стейкинг, а хакеры
Сергей Пенкин рассказал об отношениях с Ларисой Долиной
Сергей Пенкин рассказал об отношениях с Ларисой Долиной
Ольга Бузова решила защитить ребенка с аутизмом
Ольга Бузова решила защитить ребенка с аутизмом
Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
Продюсер Юрия Шатунова знал, что он может кончить плохо
По Максиму Галкину прошелся Манучаров
По Максиму Галкину прошелся Манучаров
Юрий Шатунов предсказал свой конец
Юрий Шатунов предсказал свой конец
Лидеры G7 договорятся о запрете на импорт золота из России
Лидеры G7 договорятся о запрете на импорт золота из России
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставкой удобрений на мировой рынок
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставкой удобрений на мировой
Кино-эксперимент: "Терминатор" с Сильвестром Сталлоне и Уиллемом Дефо в роли Сары Коннор
Кино-эксперимент: "Терминатор" с Сильвестром Сталлоне и

Топ на сегодня

Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся странах
Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся
Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных
Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников
Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва: «Не думаю, что у спортсменов будет поголовная смена гражданства»
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва: «Не думаю, что у спортсменов

Еще по теме

Тело Пьера Нарцисса отвезут на Родину – в Камерун
Друг Пьера Нарцисса рассказал о его отношении к разговорам о здоровье
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в субботу в шикарном зале в Москве
ЧП: Стало известно, от чего умер «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс