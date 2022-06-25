«Соли разъели все органы»: бывшая жена рассказала о страшных муках Пьера Нарцисса перед смертью

Пьер Нарцисс скоропостижно скончался 21 июня. Причиной стали серьезные осложнения от подагры. Экс-жена артиста подробно рассказала, что было не так со здоровьем музыканта.

«Он все 10 лет жил, зная, что у него подагра. Знал, как ее купировать, какие таблетки выпить. Обычно во время подагры мочевая кислота откладывается на руках и ногах, но в его случае она оседала на внутренних органах, тем самым разрушая их. Здесь была критическая масса солей, которая разъела все органы», — с ужасом объясняет Валерия в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Обсудить самые актуальные новости вы можете в нашем

«Это тот человек, которого я буду ставить в пример всю свою жизнь, человек которого я буду чтить, человек, который поставил меня на ноги…дал фундамент этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет, но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях…» — написала девочка.

Напомним, похороны певца перенесли на 29 июня. Все из-за разногласия сторон между родственниками Пьера Нарцисса и его бывшей женой. Посольство Камеруна в Москве отказались выдавать официальную бумагу о погребении Валерии Калачевой, так как мать певца желает привезти тело на родину — в Камерун. О