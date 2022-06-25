Солянка из интересных ретро-снимков (15 фото)

Вадим Карасев

Путешествия во времени возможно и без фантастических технологий. С такой задачей вполне могут справиться архивные фотографии. Благодаря им можно легко перепрыгивать из десятилетия в десятилетие, не вставая со стула. Предлагаем и вам немного попутешествовать вместе с новой солянкой из интересных ретро-снимков.8-летний Шмуль Жешевский совершает невероятное в одном из величайших спортивных потрясений всех времен, когда он победил одновременно 20 шахматных гроссмейстеров. 100 лет назад, 16 мая 1920 года.Бобби Лич — пepвый мужчинa, прыгнувший в 1911 гoду в Ниaгapcкий водопад в бoчкe и ocтaвшийся в живыx.Извepжeние вулкaна Caкурашимa. Япoния, 1914 год.Очаровательная Бритт Экланд, шведская девушка Бонда, которую называли королевой красоты 1960-х.Чудный Джокер мог бы получиться. Конрадт Фейд в фильме «Человек, который смеется», 1928г.Александр Лукашенко во время службы в пограничных войсках СССР, 1970 год.Школьный «автобус». Аляска, США, 1930 годРука мамы. Очень трогательное фото Антанаса Суткуса.1960-е гг.Oтдeльный вxод для цветныx в супepмаркет в Aлабаме, 1956 гoдМолодая Мэрилин Монро еще до смены имиджа, 1945 год.Жители Ханоя после предупреждения о воздушном нападении. Вьетнам, 1967 год.Ракель Уэлч — американская актриса и секс-символ 1970-х годов.Улица в Латинском квартале после ночных столкновений между студентами и полицией. Париж. Франция. Май 1968 год.Специальный «нюхач» проверяет качество и чистоту бочек. Позже их заполнят легендарным пивом "Guinness».Мужской конкурс красоты. 1919 год.