Солянка из интересных ретро-снимков (15 фото)
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Солянка из интересных ретро-снимков (15 фото)

8-летний Шмуль ЖешевскийПутешествия во времени возможно и без фантастических технологий. С такой задачей вполне могут справиться архивные фотографии. Благодаря им можно легко перепрыгивать из десятилетия в десятилетие, не вставая со стула. Предлагаем и вам немного попутешествовать вместе с новой солянкой из интересных ретро-снимков.

8-летний Шмуль Жешевский совершает невероятное в одном из величайших спортивных потрясений всех времен, когда он победил одновременно 20 шахматных гроссмейстеров. 100 лет назад, 16 мая 1920 года.


Бобби Лич — пepвый мужчинa, прыгнувший в 1911 гoду в Ниaгapcкий водопад в бoчкe и ocтaвшийся в живыx.

Бобби Лич — пepвый мужчинa, прыгнувший в 1911 гoду в Ниaгapcкий водопад в бoчкe и ocтaвшийся в живыx.
Извepжeние вулкaна Caкурашимa. Япoния, 1914 год.

Извepжeние вулкaна Caкурашимa. Япoния, 1914 год.
Очаровательная Бритт Экланд, шведская девушка Бонда, которую называли королевой красоты 1960-х.

Очаровательная Бритт Экланд, шведская девушка Бонда, которую называли королевой красоты 1960-х.
Чудный Джокер мог бы получиться. Конрадт Фейд в фильме «Человек, который смеется», 1928г.

Чудный Джокер мог бы получиться. Конрадт Фейд в фильме «Человек, который смеется», 1928г.
Александр Лукашенко во время службы в пограничных войсках СССР, 1970 год.

Александр Лукашенко во время службы в пограничных войсках СССР, 1970 год.
Школьный «автобус». Аляска, США, 1930 год

Школьный «автобус». Аляска, США, 1930 год
Рука мамы. Очень трогательное фото Антанаса Суткуса.1960-е гг.

Рука мамы. Очень трогательное фото Антанаса Суткуса.1960-е гг.
Oтдeльный вxод для цветныx в супepмаркет в Aлабаме, 1956 гoд

Oтдeльный вxод для цветныx в супepмаркет в Aлабаме, 1956 гoд
Молодая Мэрилин Монро еще до смены имиджа, 1945 год.

Молодая Мэрилин Монро еще до смены имиджа, 1945 год.
Жители Ханоя после предупреждения о воздушном нападении. Вьетнам, 1967 год.

Жители Ханоя после предупреждения о воздушном нападении. Вьетнам, 1967 год.
Ракель Уэлч — американская актриса и секс-символ 1970-х годов.

Ракель Уэлч — американская актриса и секс-символ 1970-х годов.
Улица в Латинском квартале после ночных столкновений между студентами и полицией. Париж. Франция. Май 1968 год.

Улица в Латинском квартале после ночных столкновений между студентами и полицией. Париж. Франция. Май 1968 год.
Специальный «нюхач» проверяет качество и чистоту бочек. Позже их заполнят легендарным пивом "Guinness».

Специальный «нюхач» проверяет качество и чистоту бочек. Позже их заполнят легендарным пивом "Guinness».
Мужской конкурс красоты. 1919 год.

Мужской конкурс красоты. 1919 год.
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По материалам: триникси

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Солянка из интересных ретро-снимков (15 фото)
Солянка из интересных ретро-снимков (15 фото)
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