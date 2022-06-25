США и еще четыре страны создали новый блок

Вадим Карасев

США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Япония создали новый союз в Тихоокеанском регионе. Заявление об этом опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Так, исходя из пресс-релиза, 24 июня 2022 года данные страны запустили "всеобъемлющий неформальный механизм" - Partners in the Blue Pacific. Его цель – проведение эффективной поддержки тихоокеанских приоритетов. Так, партнерство будет направлено на развитие сотрудничества и поддержки островных государств региона и в том числе на противодействие Китая в регионе.

"Сегодня [24 июня 2022 года] наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм - партнерство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов. Эта новая инициатива основана на нашей давней приверженности региону, [основанный] на тесных связях и давнем партнерстве с тихоокеанскими островными странами. Мы едины в решимости поддерживать регион в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчетности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств", - гласит официальное заявление.

В сообщении подчёркивается, что государства собираются действовать в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов на период до 2050 года. Данная стратегия пока неизвестна доподлинно: её примут на предстоящем саммите стран-членов.

Отметим, что в начале апреля НАТО в своей стратегии впервые обозначил Китай как противника. Как писал Ruposters, Япония получила неофициальное приглашение в военный альянс AUKUS, созданный прошлой осенью США, Великобританией и Австралией для противостояния Китаю. Страны альянса рассчитывают использовать японские технологии для усовершенствования и ускорения своих оружейных разработок, в частности в сфере гиперзвуковых ракет.

В конце апреля 2022 года Вашингтон предупредил, что Соединенные Штаты немедленно отреагируют, если Китай в соответствии с соглашением о сотрудничестве в области безопасности разместит на территории Соломоновых Островов собственные военные объекты.